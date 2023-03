La indústria ceràmica de Castelló s’acosta al mercat de materials alemany

La patronal taulellera Ascer ha celebrat una trobada amb l’associació alemanya de materials de construcció BDB (Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel) en la qual van tindre oportunitat d’intercanviar informació sobre el mercat de la construcció en general i de rajoles ceràmiques en particular en tots dos països. En la reunió, es va analitzar l’evolució de la campanya de divulgació de la ceràmica #faszinationfliese promoguda per BDB i secundada per Ascer, així com les accions promocionals que des de Tile of Spain s’ha previst desenvolupar en 2024 en el mercat alemany.

La reunió va estar presidida per Ismael García, vicepresident i president de la Comissió de Promoció d’Ascer, i, a més dels principals distribuïdors alemanys de rajoles ceràmiques, va comptar amb la participació d’una representació de fabricants espanyols. Alemanya és el sisé mercat d’exportació per a la ceràmica espanyola i, en 2022, va registrar 171 milions d’euros en vendes, la qual cosa va suposar un creixement en valor del 31 % respecte a les dades de 2021. Ascer, a més de comptar amb un pla de promoció específic en el mercat germànic, treballa per a afermar l’excel·lent col·laboració amb la distribució alemanya; de fet, participarà com a convidat en l’assemblea general del grup de ceràmica de BDB (AG Fliese) el mes de maig a Berlín.