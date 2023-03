L’alcaldessa de Calp deixa el PP i serà candidata d’un nou grup independent

L’alcaldessa de Calp, Ana Sala, es posa “flamenca”. Està disposada a fer-li suar sang al partit, fins ara, de la seua vida, el PP. Això va de venjança. Finalment, repetirà com a candidata, després d’una estrepitosa eixida del PP i amb l’objectiu de fer-li el màxim mal possible al “nou” alcaldable popular, César Sánchez, que ja va ser alcalde dues legislatures i després va anar-se’n de diputat a Madrid i va deixar de successora a qui ara vol amargar-li el retorn.

Que el marit d’Ana Sala va registrar fa uns dies el partit polític Somos Calpe no era un farol. Ja està confirmat que l’alcaldessa trenca amb el PP i vol traure-li tot el profit electoral possible al victimisme. Des que va saber que el PPCV apostava per César Sánchez com a candidat i no per ella, s’ha presentat com a víctima d’una conspiració i ni s’ha parat a pensar que potser el seu partit preferia un líder més assossegat, en lloc d’una alcaldessa de tarannà un poc bel·licós i amb una relació tensa amb l’oposició.

Ana Sala presentarà el seu nou partit i anunciarà que ella el liderarà divendres que ve en un acte a l’hotel Suitopía. Ja té fins i tot lema. És “Sigo a tu lado”. A més, en una metàfora que ella ara vola sola, ha elegit com a imatge electoral un flamenc. Manté per a la seua nova formació el nom de Somos Calpe. No s’ha espremut el cervell. S’ha apropiat d’una marca municipal. Quan el seu marit va registrar el partit, el logotip era quasi idèntic al que es va pagar amb diners de tots els calpins. Ara, l’alcaldessa hi ha fet un poc de maquillatge. Ha suprimit el cor que feia de segona “o” en “Somos”. Ha hagut de sacrificar la víscera palpitant. El plagi era massa evident.

L’alcaldessa agita les eleccions a Calp. És tradició això de les escissions del PP. César Sánchez va aconseguir, durant la seua última legislatura d’alcalde, unir el centredreta calpí. També va apostar per Ana Sala com a candidata. Va ser ell qui, de fet, la va enrolar en política. La va portar en llocs d’eixida en la llista amb la qual va guanyar, per primera vegada, les eleccions en 2011. Ara són rivals. I acèrrims. Ana Sala està ressentida, la qual cosa la converteix en nitroglicerina pura. Posa potes enlaire un panorama electoral que a Calp era bastant estàtic.