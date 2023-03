El preu mitjà del lloguer de l’habitatge puja un 19 % a València

El preu del lloguer d’habitatge a la ciutat de València ha pujat un 19 % en l’últim any (de febrer de 2022 al mateix mes de 2023), el tercer municipi amb un increment més gran després de Màlaga (23 %) i Barcelona (20 %), i seguit de Palma (18 %) i Madrid (11 %). La mitjana nacional ha pujat prop d’un 9 % en l’últim any, segons dades del portal immobiliari Idealista.

Després d’un any d’aplicació del límit del 2 % en la pujada del lloguer decretat pel Govern, les rendes en les grans ciutats segueixen en màxims històrics i l’oferta s’ha contret perquè molts propietaris han aprofitat per a vendre els seus habitatges o, simplement, han preferit retirar-los del mercat, asseguren fonts del sector. La mesura, que l’executiu de coalició estudia elevar al 3 % en el marc de la Llei d’habitatge, ha deixat de moure uns 1.500 milions d’euros en els pagaments de la renda que s’hagueren actualitzat amb la inflació, ha calculat l’administradora de finques Solfinc.

En el sector coincideixen que la principal conseqüència de la mesura és que els propietaris han pujat els preus en els contractes nous per a compensar aquesta limitació, que només afecta les actualitzacions anuals. Segons dades del portal immobiliari Idealista, el preu mitjà del lloguer d’habitatge a Espanya ha pujat prop d’un 9 % en l’últim any (de febrer de 2022 al mateix mes de 2023), la qual cosa suposa el màxim del seu registre històric.

Les alarmes s’encenen perquè, en els mercats més tensionats, els increments es disparen: Màlaga (23 %), Barcelona (20 %), València (19 %), Palma (18 %) i Madrid (11 %).

D’altra banda, l’oferta disponible va caure un 17 % de mitjana en 2022 i fins a un 32 % a Madrid i un 28 % a Barcelona, els dos focus on es concentra la demanda.

El director general de l’Agència Negociadora del Lloguer, José Ramón Zurdo, ha explicat que “alguns propietaris, per a compensar la limitació que els estan imposant de no poder actualitzar els seus lloguers per damunt del 2 %, han decidit apujar els preus dels lloguers per a no perdre poder adquisitiu, perquè la situació actual d’inflació també els està afectant a ells”.