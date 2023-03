Ribó valora positivament les Falles malgrat la “massificació”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha fet un balanç positiu de les Falles i ha assegurat que la massificació d’enguany s’ha degut a una sèrie de coincidències que no es repetiran en altres edicions. També el vicealcalde Sergi Campillo assegura sentir-se satisfet de com ha funcionat el servei de neteja, un dels més criticats pels assistents a la festa, d’acord amb les imatges de papereres, contenidors i fins i tot jardineres desbordades de fem. Encara que admet que “hi ha elements per millorar”, creu que el dispositiu ha funcionat “raonablement bé”.

“Enguany és un any especial, perquè, a més de ser el primer any d’unes falles normals, han caigut en cap de setmana i amb un dilluns festiu a Madrid; per tant, jo crec que la massificació d’enguany, que és cert que n’hi ha hagut, no val per a tots els anys. Jo crec que han sigut unes Falles estupendes, però hi ha hagut una sèrie de condicionaments que han ajudat a massificar aquestes Falles”, ha explicat Ribó.

Ribó: “Jo crec que han sigut unes Falles estupendes, però hi ha hagut una sèrie de condicionaments que han ajudat a massificar aquestes festes”

L’alcalde ha insistit que el resultat “ha sigut molt bo”. “Les coses han funcionat molt bé. Hi hem introduït coses noves, com els festivals de l’Albereda, que no funcionaven des de fa no sé quant. I jo vull felicitar la gent pel seu comportament, excepte els “quatre salvatges” dels Tomasos, en referència a l’agressió homòfoba que es va produir a un membre d’aquesta falla. Ribó també ha destacat el bon funcionament dels castells en la nova ubicació.

Campillo no fa autocrítica

Per la seua banda, el vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha fet un balanç positiu del servei de neteja d’aquestes Falles, malgrat ser un dels més criticats i que està sota la seua responsabilitat. Campillo s’ha mostrat “satisfet” pels resultats, atés que “malgrat l’assistència massiva de gent i de les multitudinàries festes que s’han celebrat aquests dies, la ciutat s’ha mantingut raonablement neta, i hui, com tots els anys, la ciutat ha recuperat la normalitat pràcticament al 100 %”.

“Sempre hi ha elements per millorar, com sempre, però, per descomptat, enguany el dispositiu de recollida de residus ha funcionat més que raonablement bé”

“Sempre hi ha elements per millorar, com sempre, però, per descomptat, enguany el dispositiu de recollida de residus ha funcionat més que raonablement bé”, ha afegit Campillo, que recorda que per a aquestes Falles es va preparar el dispositiu de neteja més gran de la història, amb una inversió de dos milions d’euros només per a la recollida de residus.