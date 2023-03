Traca final a la Fonteta

La setmana de Falles es tancava amb el quart partit consecutiu a la Fonteta, i, encara que podia haver-hi inquietud per si la gran festa de la ciutat distreia l’atenció dels jugadors, els de Mumbrú van completar el ple taronja en Falles i es van imposar al Covirán Granada per 80-72. I tot en un partit que no es va trencar fins al tercer quart, però en el qual el joc coral taronja va compensar la falta d’encert en els triples.

Amb Harper descartat i sense Pradilla ni Alexander per lesió, Mumbrú va apostar d’inici per un quintet de luxe amb Jones, Radebaugh, Puerto, Webb i Dubljevic. Amb Prepelic esperant de nou la seua oportunitat en la banqueta, el seu company en el ‘2’, Radebaugh, va ser qui va sumar els sis primers punts dels locals, només interromputs per un 2+1 de Renfroe. Jones i Puerto sumaven tot seguit i obligaven Pablo Pin a demanar el primer temps del partit poc després dels quatre minuts. La reacció visitant no va arribar immediatament, però, amb l’intercanvi d’encistellades, mantenien diferències i evitaven que la bretxa es fera més gran. Això sí, després de dos esmaixos de Webb i Jasiel, que van posar el 20-11, la defensa taronja es va veure incapaç de frenar un parcial de final de quart de 0-7, que va posar el 20-18, amb un gran Ndoye en la pintura. Moore, en la tornada a la pista, empatava el partit, i, encara que Jasiel i López-Arostegui tornaven a posar els locals per davant, la igualtat en el segon quart es va mantindre davant de la falta d’encert de tots dos en el tir exterior, compensada per l’encert en la pintura. Una dinàmica que no es va trencar fins al final del segon període, en què un triple de Webb III (el segon de 9 intents taronja) va posar el 36-28. Però, després de deu llançaments errats des del 6,75, els visitants van encadenar dos triples de la mà de Renfroe i Bropleh que van permetre tancar la primera part 38-44. La igualtat de la primera part, però, es va trencar en un tercer quart en el qual el València Basket va començar a trobar en Webb, Radebaugh i Jones els seus grans referents ofensius, alhora que la defensa taronja posava en problemes els visitants, en els quals Ndoye era l’únic a veure cistella amb facilitat malgrat perdre la batalla del rebot amb els pivots taronja. Així, amb 62-52 va començar un últim quart en el qual un 2+1 de Ndoye va poder donar esperances als de Pablo Pin. No obstant això, va ser només un miratge davant d’un València Basket que tornava a xafar l’accelerador per a recuperar un avantatge de +15 (71-56), de la mà de Jasiel, López Arostegui i un Prepelic que tornava a anotar amb un 2+1 en el dia de la seua tornada a la pista. Un triple de Claver i dos tirs lliures de López-Arostegui permetien mantindre una còmoda renda malgrat un parcial de 0-5 de Maye, que va obligar Mumbrú a parar el partit amb 76-63 en el marcador. Evans, amb un espectacular esmaix que li va donar els seus primers punts, i Hermannsson, des de la línia de tirs lliures, va retornar el +17, però, amb el partit ja sentenciat, la menor intensitat defensiva i un parcial de 0-9 dels visitants van posar el 80-72 definitiu, amb Webb (13), López-Arostegui (12), Jasiel Rivero (11), Jones (10), Radebaugh (10) i Dubljevic (10), amb almenys 10 punts. “En Falles és més difícil” Mumbrú va subratllar que “era important guanyar, a vegades pots pensar que és fàcil, però el Granada juga bé i el partit en Falles el fa més difícil perquè sembla que tot és festa i teníem quaranta minuts de treball”, va dir. “La primera part vam tindre el control del partit, encara que el Granada estava lluitant, i havíem d’haver-nos-en anat amb deu punts de diferència i no quatre. Vam estar bé en el tercer quart i vam ser capaços de trencar el partit”, va comentar l’entrenador taronja.