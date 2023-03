El cost del lloguer d'un pis es menja tot el salari dels joves valencians

El cost del lloguer d'un pis es menja el sou dels joves valencians. Els treballadors de fins a 30 anys necessitarien més del 130 % de sou per a fer front a l'arrendament mitjà d'un habitatge a la capital del Túria. La situació és complicada en totes les franges d'edat. El salari mitjà net a la Comunitat Valenciana, amb independència de l'edat, és de 1.586 euros al mes, i l'arrendament mitjà a València arriba als 1.201 euros, segons la Càtedra Observatori de l'Habitatge de la Universitat de València (UPV).

L'alt cost dels lloguers (que en l'últim any ha pujat vora un 20 % a València) condemna els joves a viure en pisos compartits. El salari mitjà dels treballadors valencians de fins a trenta anys ronda els 840 euros al mes (està per davall del salari mínim interprofessional perquè una gran part té contractes a temps parcial). A la capital del Túria ara mateix només hi ha disponibles quatre pisos de lloguer per davall dels 600 euros al mes, segons dades de la plataforma Idealista. El lloguer d'un dormitori en un pis compartit costa de mitjana a València 350 euros (el 41 % del salari mitjà d'un jove).

Per la cua en emancipació

La C. Valenciana és una de les comunitats en les quals menys persones joves aconsegueixen establir-se en un habitatge independent, segons un informe de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya. La taxa d'emancipació entre els treballadors valencians d'entre 16 i 29 anys ha passat del 32 % en 2008 (any de l'esclat de la bambolla immobiliària) al 13,4 % ara. "Aquesta escassa emancipació residencial és antagònica amb la millora en les condicions generals d'ocupació. En el primer semestre de 2022 hi havia un 21,85 % més de persones joves treballant que en el mateix període de l'any anterior", recull l'anàlisi.

Problema: salari mitjà

El Consell de la Joventut subratlla que el problema és que el salari mitjà que perceben els joves valencians és clarament insuficient per a afrontar l'arrendament d'un habitatge. A més, "més d'una tercera part dels joves treballa en el comerç i l'hostaleria, dos sectors en els quals la rotació laboral és molt freqüent", destaca l'informe.

El cost de les rendes a València ha pujat un 28 % respecte a abans de la pandèmia. La demanda de pisos és especialment intensa en els barris del centre de la ciutat i en els limítrofs de les universitats públiques. En l'últim semestre de 2022 es van llogar 2.000 pisos a la capital, provocant l'enfonsament de l'oferta i l'augment del cost de les rendes. Ara mateix, a la capital del Túria hi ha disponibles 1.700 pisos de lloguer.

Àrea metropolitana

Davant la impossibilitat d'arrendar a València, part de la demanda s'ha desplaçat a l'àrea metropolitana i ha provocat un increment dels preus. L'arrendament mitjà a l'Horta Nord ronda els 1.000 euros, i en municipis del sud de València cau als 616 euros, segons la Càtedra de l'Observatori de l'Habitatge de la UPV.