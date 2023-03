Un altercat en un bar del Port obliga a mobilitzar la Policia Nacional

L'altercat que van protagonitzar dos homes en un bar del Port de Sagunt diumenge a la nit va obligar els agents de la Policia Nacional a intervindre-hi.

La discussió va començar vora les 22 hores en l'exterior d'un local, situat a l'avinguda Camp de Morvedre, quan els dos anaven acompanyats de les seues parelles i xiquets de poca edat. De sobte, un d'ells va començar a fugir de l'altre, entrant dins de l'establiment: un local que, aleshores, estava ple de menors que havien eixit a gaudir de la cremà.

Això va fer que l'altre hi entrara després d'ell i acabaren protagonitzant moments de gran tensió, perquè un d'ells va aconseguir llançar-li a l'altre una botella i va saltar per damunt de les taules, entre els crits de la gent, segons explicava un testimoni a Levante-EMV.

Davant l'ocorregut, per moments, es va buidar completament aquest local on poc abans hi havia una vintena de xavals.

Després d'una telefonada feta al número d'Emergències 112, hi van acudir dos cotxes de la Policia Nacional, però, segons fonts consultades per aquest diari, no va arribar a haver-hi detencions.