Creixen les queixes i els suggeriments a València, segons l'informe anual de 2022

L'informe anual de 2022 de queixes i suggeriments constata que l'any 2022 es van registrar 15.673 queixes i suggeriments davant de les 15.151 que es van fer l'any anterior. Han augmentat un 3,4 % les queixes en només un any.

Les deficiències en els carrers encapçalen l'augment de les queixes dels veïns, passant de les 1.506 de l'any 2021 a les més de 2.184 queixes de l'any 2022, que van augmentar un 45 % respecte a 2021. També han augmentat d'una manera important les queixes per les deficiències en jardins i parcs, on s'ha passat de les 1.342 de l'any 2021 a les més de 1.741 recollides en 2022. Això suposa un augment del 29,7 %.

Es van registrar també més de 2.280 queixes per falta de neteja, mentre que es van registrar 375 queixes per contaminació acústica. D'aquestes últimes, la majoria pel trànsit rodat, amb 93 queixes, i per sorolls provocats entre particulars, amb 46. Sobre els serveis de jardineria se'n van registrar 1.143 per deficiències en parcs i jardins, mentre que per la poda hi va haver 598 queixes.

Creixen les queixes en els districtes

Quant als districtes de la ciutat, han augmentat les queixes en 12 dels 19 districtes de la ciutat. On més queixes s'han registrat és a Ciutat Vella, amb 1.063 queixes davant de les 898 queixes de l'any anterior, la qual cosa suposa un augment del 18,3 %. També a Quatre Carreres, amb 1.227 queixes en 2022 davant de les 1.035 de 2021.

Altres districtes amb augments importants són Pobles del Sud, amb un augment del 25,2 %; la Saïdia, amb un 15,5 %; Pla del Real, amb un 12,7 %; Jesús, amb un 16,1 %, o Patraix, amb un 13,7 %. L’Eìxample, amb 852 queixes davant de les 748 registrades en 2021, suposa un 13,9 %.

La portaveu adjunta del PP, María José Ferrer, ha assenyalat que any rere any són més les queixes per la gestió del Govern de Ribó i PSOE, i que “una València bruta, deixada en carrers o jardins, insegura i embossada en trànsit o expedients, concentra la majoria de queixes dels veïns. A més, en 12 dels 19 districtes de la ciutat han augmentat les queixes, i això posa en evidència que no es tracta d'una cosa puntual o d'un barri, sinó que és un fet en tota la ciutat”.