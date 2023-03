Gira de 7.300 quilòmetres per a tancar març a la recerca del Top 8

El primer equip masculí de València Basket va gaudir ahir d'una jornada de descans després de solucionar amb dues victòries els seus dos compromisos com a local de la setmana passada, i ara disposarà de tres sessions d'entrenament a la Fonteta abans de començar una sèrie de quatre eixides consecutives en huit dies per a tancar aquest frenètic mes de març d'onze partits.

Una gira de 7.300 quilòmetres abans de tornar a la Fonteta el diumenge 2 d'abril a les 20.00 per al partit de la jornada 25 de la Lliga Endesa contra el Cazoo Baskonia. Tres duríssimes eixides en l'Eurolliga per a tractar d'agafar-se a la lluita pels llocs de playoff contra tres rivals que estan en la mateixa batalla però a diferents nivells. També hi ha una visita a la pista d'un Casademont Zaragoza que està en forma i que fa unes setmanes va tombar el Barça al Príncep Felip.

De Mònaco a Kaunas

El València Basket visitarà per primera vegada el principat de Mònaco i la Salle Gaston Medecin per a emfrontar-se el divendres 24 de març a les 19.00 a un rival que té la millor ratxa oberta de l'Eurolliga (quatre triomfs consecutius) i que s'ha consolidat com un clar aspirant al playoff. Després de l'encontre, el conjunt taronja volarà directe a Saragossa per al segon episodi de la seua gira, el diumenge 26 de març a les 20.00 a la pista del Casademont. La jornada 31 de l'Eurolliga portarà el València BC a Belgrad per a jugar contra l'Estrela Roja el dimecres 29 a les 19.00 a l'Stark Arena. Després de l'encontre, de Sèrbia a Lituània per a l'últim episodi de la gira, el divendres 31 de març a les 19.00 hores en un Zalgirio Arena amb totes les entrades venudes.