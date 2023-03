El Puig de Santa Maria ha presentat la seua sol·licitud, per un import de 2.382.000 euros, al Pla de sostenibilitat turística en destinació (PSTD), inclòs en el Pla territorial de sostenibilitat turística de la Comunitat Valenciana a través de la convocatòria extraordinària 2023, i a càrrec del fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea - Next GenerationEU.

La proposta del Pla de sostenibilitat turística en destinació recull un total de 27 actuacions alineades amb el Pla estratègic de turisme del Puig de Santa Maria 2021 – 2025 i el Pla director de destinació turística intel·ligent elaborat en 2022. Aquestes actuacions estaran dirigides a la millora de la competitivitat a través del desenvolupament d'experiències turístiques d'alt valor i l'enfortiment del teixit empresarial turístic, la millora de la digitalització dels serveis i productes, l'impuls a la sostenibilitat, l'accessibilitat i la protecció dels recursos. També la consolidació de la sensibilització ambiental i turística de la destinació i l'optimització de la seua promoció i comercialització. Entre les actuacions presentades, destaquen la creació d'un centre d'interpretació turística de Jaume I, la seua història i llegat als valencians; la il·luminació artística del monestir de Santa Maria del Puig amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica; l'adequació del carril bici de connexió nucli urbà - platges; les instal·lacions de punts de recàrrega de vehicles elèctrics; la millora de l'accessibilitat dels recursos turístics; l'adequació i millora de l'equipament de les platges; la posada en valor d'una zona de la marjal del Puig per a la pràctica del birdwatching; el desenvolupament d'un programa de transformació digital de les empreses turístiques, i un pàrquing intel·ligent de serveis per a autocaravanes. Les actuacions van ser presentades, debatudes i prioritzades en una jornada de participació social celebrada el passat 16 de febrer amb la Comissió Tècnica Interdepartamental de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria i el teixit empresarial turístic a través del Club de Producte Gastronòmic “Saborea El Puig”. El Pla de sostenibilitat turística en destinació del Puig de Santa Maria suposaria un gran impuls a la competitivitat del Puig de Santa Maria, la implantació de noves empreses, la creació de llocs de treball, la transformació digital de les empreses locals i la millora del posicionament del Puig com a destinació turística de la Comunitat Valenciana.