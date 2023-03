BBVA millora les seues previsions per a la C. Valenciana i les situa en l’1,4 %

BBVA Research preveu que el producte interior brut (PIB) de la Comunitat Valenciana cresca un 1,4 % en 2023 i un 2,5 % en 2024, per davall de la mitjana estatal de l’1,6 % i 2,6 % respectivament. La previsió de 2023 ha crescut quatre dècimes respecte a l’última anàlisi de l’entitat, igual que en el conjunt d’Espanya. A més, pronostica que totes les comunitats autònomes tornaran a taxes positives de creació de llocs de treball, amb Canàries, Madrid, la Comunitat Valenciana i Catalunya com les que lideren el rànquing de generació d’ocupació a Espanya.

Segons l’anàlisi, la pujada dels tipus d’interés serà, en 2024, la principal amenaça de la recuperació del consum i de la inversió. Un fet que repercutirà de manera més notable en les comunitats autònomes amb un major pes del consum, com Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Extremadura, Múrcia (-0,8 pp) i Andalusia. El menor dinamisme del consum també afectarà el turisme, principalment el de Balears i Canàries.

A escala estatal, BBVA Research ha elevat la previsió de creixement del PIB de totes les comunitats autònomes l’any 2023, amb un impuls especial de les regions industrials, que es podran aprofitar millor de la resolució progressiva dels colls de botella i de la posada en marxa dels fons europeus Next Generation EU, i de les turístiques. La revisió està en línia amb la millora de l’estimació per al conjunt del país, que l’entitat ha elevat fins a situar-lo en l’1,6 %, quatre dècimes per damunt de l’última previsió.

SMI

BBVA Research preveu que la recent pujada del salari mínim interprofessional (SMI), fins a 1.080 euros en catorze pagues, reduirà la creació d’ocupació entre 0,2 i 1,2 punts en 2024. Pel que fa a les dades de 2022, el major avanç del consum i del turisme nacional, a més de la fortalesa de l’ocupació, van fer que l’any tancara amb un creixement del PIB espanyol del 5,5 %. Revisions a l’alça es van produir també a la Comunitat Valenciana fins al 5,3 %.

L’exercici passat, la reforma laboral va produir una disminució de la volatilitat de l’ocupació en augmentar el cost per acomiadament i reduir la temporalitat. Uns efectes que, en 2022, es van notar en les comunitats de la costa mediterrània com Balears, la Comunitat Valenciana i Andalusia, que van tancar l’any amb una taxa de creixement de l’ocupació del 7 %, 5,8 %, 3,5 % i 1,4 % respectivament.