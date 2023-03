La crisi de Vox s’agreuja: noves dimissions a Bétera i Barx i tambors de guerra a Alzira

Gandia, Sollana, Guardamar de la Safor… I, ara, Bétera i Barx. Lluny de contindre’s, la sagnia de dimissions de Vox sembla anar a més a la província de València, on nombroses agrupacions locals s’estan rebel·lant contra la nova direcció provincial, presidida per Ignacio Gil Lázaro. Tots se’n van criticant la seua gestió i acusant-lo d’imposar candidats pròxims a la seua persona per davant d’equips ja consolidats. A més de les eixides confirmades, nombroses fonts consultades anuncien que el degoteig continuarà i apunten a Alzira com una de les places on pot ser imminent que explote un altre conflicte intern.

Segons ha pogut saber aquest diari, a Barx ha presentat la dimissió el coordinador local, José Luis Devesa, i tot l’equip municipal compost per deu persones més. Tots preveuen igualment donar-se de baixa com a afiliats, la qual cosa pot complicar a Vox presentar llista en aquesta localitat, on, en les últimes generals, va ser la segona força més votada.

Devesa, que feia sis anys que estava al capdavant del partit d’extrema dreta en aquesta localitat de la Safor, replica la mateixa línia argumental que els dimissionaris de Gandia o Sollana i assegura que la seua eixida es deu al “canvi de rumb” que ha experimentat la formació després de l’arribada de Gil Lázaro. “Des que va entrar, ha tirat per terra tot el treball d’un any a dos mesos de les eleccions. Sembla que vulga fulminar els pobles”, lamenta.

Devesa també se’n va amb crítiques al nomenament de Carlos Flores, condemnat per violència masclista, com a candidat de Vox a la Generalitat. Entén que tot forma part del “mateix problema”: l’ascens de Gil Lázaro a la direcció provincial. “Aquest senyor (Flores) no representa els valors de Vox. No és el candidat més apropiat i li ho vam advertir a la coordinadora de zona”, llavors Sonia Sánchez, que també ha presentat la seua dimissió.

Dues noves baixes… I més en camí

A Bétera, per la seua banda, s’han donat de baixa dos membres més de l’equip municipal de Vox: Juan Carlos Miguel Hernández (coordinador local) i Carlos Miguel Carrasco, tots dos inclosos en la llista del partit ultra en les eleccions de 2019. Segons el correu electrònic remés al partit i al qual ha tingut accés aquest diari, els dos s’aparten del partit perquè la direcció provincial “no respecta” el seu “treball i dedicació” i se senten “menyspreats”.

A més de les eixides ja registrades, el conflicte pot anar a més, i molts apunten a Alzira com a punt calent. Allí va donar-se de baixa la coordinadora, Sara Blanco, si bé la seua eixida no és atribuïble a la crisi interna, sinó a motius de salut. Ella mateixa ho aclareix a aquest diari: assegura que Gil Lázaro és un polític de “prestigi” que mereix la seua “absoluta admiració” i nega que la seua eixida tinga res a veure amb la situació orgànica.

Però en aquesta localitat està pendent que els ultres designen candidat i sona amb força Ricardo Belda, membre de l’executiva provincial i a qui molts atribueixen el nomenament que va fer esclatar la crisi de Gandia. Si això es confirma, anuncien “un bon embolic”, ja que relegaria l’actual líder de Vox al municipi, Bernardo Costera.

Ramificacions a l’Horta

Les fugides de Vox es concentren a la Safor i la Ribera, però la crisi pels nomenaments a dit de Gil Lázaro comença a ramificar-se i ja arriba a l’Horta. No hi ha hagut dimissions, però sí molt de malestar a Sedaví i Torrent pel mateix tema: els líders locals han quedat relegats per cares noves.

La portaveu municipal de Vox a Sedaví i candidata de 2019, Juana Aguado Nieto, també ha sigut apartada del procés d’elecció del cap de llista pel partit. La formació no ha comptat amb ella ni per al procés de designació ni d’elaboració de la llista.

A Torrent, on la formació d’ultradreta té dos regidors, que va aconseguir en 2019, Salvador Benlloch Pascual i Antonio José Martínez Moreno, el partit ha sorprés la militància mateixa en obviar la seua tasca en el consistori aquests quatre anys i nomenar a dit com a candidat Guillermo Alonso del Real Barrera, sevillà que actualment resideix a Torrent i treballa per a una consultora de negocis. El col·lectiu ja havia viscut una crisi amb l’eixida d’afiliats l’any passat, que ara s’ha agreujat després de la designació del cap de llista.