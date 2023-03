Mercadona obri oficina a Brussel·les per a ser ‘lobby’ davant de les institucions europees

Mercadona se suma a altres grans empreses d’Espanya a obrir oficina a Brussel·les per a tindre més visibilitat davant de les institucions europees, la majoria situades a la capital burocràtica del Vell Continent. La companyia valenciana presidida per Juan Roig, segons informen fonts de la direcció de la firma amb quasi 1.700 supermercats en la península Ibèrica (inclòs Portugal), 99.000 treballadors i amb una xifra de negoci d’un poc més de 31.000 milions d’euros, “vol tindre més visibilitat i poder compartir i explicar millor el seu model davant de les institucions europees”, segons va avançar ahir el diari El Economista.

En l’últim any, la companyia, que des de fa ja més de 15 anys és membre d’EuroCommerce, la principal associació europea de la distribució i del comerç, en la qual participen activament i de la qual formen part de la junta directiva, ha obert una delegació permanent a Brussel·les, la qual cosa li permet tindre més visibilitat i poder compartir i explicar millor el seu model davant de les institucions europees. Actualment, dues persones treballen en aquesta delegació.

Aquesta delegació se suma a les altres filials o sucursals que la companyia té per tot el món, en total està en 12 països (com Itàlia, la Xina, Costa Rica o Sud-àfrica —entre d’altres—), amb 38 persones treballant amb els millors proveïdors especialistes per a canalitzar les compres internacionals. L’objectiu de la presència internacional és treballar amb proveïdors d’altres països per a poder oferir al “cap” (client) sempre la millor opció del mercat, segons destaquen fonts de Mercadona.

L’estandard de la distribució comercial d’Espanya, que ja suma 12 delegacions en l’exterior, se suma, així, a la iniciativa de grans corporacions com Iberdrola, Endesa, Telefónica i Repsol; bancs com BBVA, La Caixa o Santander; i societats mitjanes com LaLiga de futbol, que fan d’Espanya un dels països amb més grups de pressió.

La presència de lobbies o grups d’influència procedents d’Espanya, tal com també té Mercadona, davant de les autoritats de la Unió Europea a Brussel·les continua creixent, durant els últims anys, de manera exponencial, tal com es constaten en les últimes estadístiques del Registre de transparència de la UE. Fins a principis de març, un total de 800 grups de pressió amb seu social a Espanya estaven registrats en el Parlament Europeu, amb un pes molt important d’ONG, empreses i associacions empresarials, que representen el 70 % del total.

Impacte econòmic a Espanya

La cadena de supermercats Mercadona permet recaptar 9.858 milions d’euros en impostos per a les arques públiques, un 9,4 % més que en 2021. L’impacte econòmic de Mercadona, que comprén tant el que es deriva de la despesa de funcionament (compres a proveïdors, serveis contractats, sous i salaris i lloguers), com de les seues inversions, s’estima en 27.246 milions d’euros de renda en 2022, un 8,2 % més que l’exercici anterior. Aquest import representa el 2,05 % del PIB (producte interior brut) del país, segons es recull en l’Informe d’impacte econòmic de Mercadona, elaborat en l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie) pel director adjunt de l’Institut, Joaquín Maudos, juntament amb els economistes Eva Benages i Carlos Albert.

El document sobre Mercadona també detalla els efectes de la cadena de supermercats en el mercat de treball. En concret, l’activitat de Mercadona va generar en 2022 un total de 684.211 llocs de treball equivalents a temps complet, la qual cosa suposa el 3,59 % de l’ocupació total a Espanya.