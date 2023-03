Quatre agressions sexuals i dos detinguts durant la Magdalena a Castelló

El Servei d’Urgències de l’Hospital General de Castelló va atendre quatre dones per presumpta agressió sexual durant les passades festes de la Magdalena, segons van confirmar fonts sanitàries. Dos d’aquests successos s’han saldat amb la detenció de dues persones per part dels agents de la Policia Nacional, que és qui porta totes les investigacions referents a això, segons ha pogut confirmar Mediterráneo, de Prensa Ibérica.

Per tant, les dades facilitades des del centre sanitari eleven a quatre les agressions sexuals ocorregudes durant les festes de la capital de la Plana (que se’n tinga constància), tres de les quals van ser avançades en exclusiva per aquest periòdic. Una d’aquestes, a una xiqueta de només 13 anys, es va produir al carrer Tarragona, prop de la Comandància de la Guàrdia Civil de la capital de la Plana.

D’altra banda, els agents investiguen també dos atacs a dones adultes. Un a una ciutadana colombiana, de 43 anys, que va estar consumint begudes alcohòliques al carrer amb dos homes, i, en anar-se’n, un d’ells presumptament la va abordar en un portal i la va agredir sexualment. L’altre seria el d’una dona que va denunciar que un amic de la seua parella sentimental es va excedir amb ella. Tots aquests fets estan sent investigats ara.

Més violacions

Aquestes quatre denúncies d’agressió sexual han generat gran preocupació entre les autoritats policials, així com polítiques. I és que, com ja va informar aquest periòdic fa uns dies, aquesta mena de delictes no cessa la progressió ascendent, segons les dades publicades recentment pel Ministeri de l’Interior. Unes estadístiques que reflecteixen que les violacions registrades a la província de Castelló van ser, l’any passat, més del doble que en el 2021, és a dir, 30 casos enfront de 13. Això suposa un increment del 130 %, molt lluny dels augments registrats en la resta de províncies valencianes.

En relació amb el conjunt d’Espanya, el Ministeri de l’Interior reconeix que continua “la tendència de fort augment” en els delictes contra la llibertat sexual, dels quals ara la societat sembla estar més conscienciada.