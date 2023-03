Els sanitaris desconvoquen el primer dia de vaga a la Ribera

El Comité d’Empresa del Departament de Salut de la Ribera ha desconvocat el primer dia de vaga de sanitaris, previst per al 30 de març, per a donar més marge de negociació a la Conselleria de Sanitat, amb la qual espera arribar a un acord satisfactori que done peu al tan esperat conveni col·lectiu.

Segons ha explicat el mateix comité, la negociació se centra ara en deu punts concrets que consideren de gran importància per a millorar les condicions del personal laboral. “Pensem que l’acord està a prop, però encara no estem en disposició d’anunciar res, ja que alguns d’aquests punts encara estan en estudi”, ha comentat sobre aquest tema. Així mateix, ha assenyalat que, com que el diàleg avança de manera favorable, “com a acte de bona fe negociadora i per tal de mantindre un ambient positiu”, s’ha desconvocat la jornada de vaga del dijous 30 de març, encara que es mantenen les parades previstes els dies 20 i 27 d’abril. Dilluns que ve, 27 de març, hi ha prevista una altra reunió en el tribunal d’arbitratge laboral de València.