El València negocia amb Chris Jones la seua renovació

Chris Jones s’ha convertit, aquesta temporada, en el jugador més destacat del València Basket i un dels seus principals baluards. El seu gran rendiment, tant en la Lliga com l’Eurolliga, ha motivat que el club taronja “moga fitxa” amb promptitud per a tractar de renovar-lo com més prompte millor. El club i l’agent del jugador, com ha pogut saber SUPER, han mantingut ja contactes per a negociar la continuïtat del base estatunidenc en el club de la Fonteta. Tot sembla indicar que la predisposició de Chris Jones és de continuar en el València Basket i, per tant, prorrogar el seu contracte amb l’entitat. A ningú escapa que la gran temporada que està fent Jones ha motivat que molts clubs posen en ell la mirada. El fet que es plantege seriosament continuar a València demostra la gran implicació del jugador amb el projecte taronja, ja que cal no oblidar que el València Basket no pertany al selecte club amb plaça assegurada en l’Eurolliga, amb la qual cosa Jones podria estar disposat a “sacrificar” disputar la màxima competició continental per continuar vestint la samarreta taronja.

Segons encestando.es, el club i el jugador podrien estar parlant de renovar el contracte fins a 2026, amb la qual cosa el València Basket “lligaria”, per diverses temporades, un dels jugadors més en forma del bàsquet continental. Jones arribava al València Basket l’estiu passat procedent de l’ASVEL Villeurbanne amb contracte per a una temporada. Des de llavors s’ha convertit en un jugador clau per a Álex Mumbrú. Prepelic, quatre setmanes KO Klemen Prepelic s’uneix a la llista de lesionats després d’abandonar el partit de diumenge contra el Covirán Granada amb una lesió a la cama esquerra. El club taronja confirmava ahir l’abast de la lesió i anunciava que estarà com a mínim quatre setmanes en el “dic sec”: “Les proves d’imatge a les quals ha sigut sotmés el jugador han revelat que l’internacional eslové pateix un trencament muscular al soli de la cama esquerra”.