Així seran les primeres oposicions amb requisit lingüístic

Amb l'acord sobre el requisit lingüístic encara calent, el Botànic i els sindicats han aprovat aquest dijous per unanimitat l'oferta pública d'ocupació (OPO) de la Generalitat per a 2023. La taula de negociació de Funció Pública ha avalat el decret amb els vots favorables de tots els sindicats (UGT, CCOO, Intersindical i Csif), que ara haurà de ser aprovat pel Ple del Consell. Seran les primeres oposicions en què els funcionaris hagen d'acreditar el seu nivell de valencià.

Segons l'esborrany del decret al qual ha tingut accés aquest diari, l'oferta conté 823 places. D'aquestes, la meitat seran adjudicades per oposició directa, és a dir, sense baremar mèrits com l'experiència prèvia en l'Administració. A més, un 10 % dels llocs es reserven per a concurs oposició (torn lliure) i el restant 40 % per a promoció interna (concurs oposició).

Les dates dels exàmens hauran de ser concretades per la Conselleria de Justícia, Interior i Funció Pública en els tres mesos següents a l'aprovació de la norma en el Consell, tal com obliga la nova llei del sector.

Com a gran novetat, els aspirants hauran d'acreditar el nivell de valencià exigit en el requisit lingüístic, exceptuant-ne els d'alt rang, als quals se'ls dona dos anys de moratòria per a disposar del C1, antic Mitjà. No obstant això, per als grups B i C1 es demanarà un B2, i per al C2, un nivell B1 de valencià.

Davant l'elevadíssima demanda que estan registrant els organismes certificadors del valencià, el Consell va negociar amb els sindicats l'habilitació d'una prova alternativa perquè els opositors pogueren arribar a temps d'aconseguir el títol. Així, es preveu que aquests exàmens, que s'han ampliat a les administracions locals, tinguen lloc després d'estiu, vora un mes abans de la celebració de les oposicions, que a tot tardar seran el 31 d'octubre.