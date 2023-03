CaixaForum dedicarà una exposició al tatuatge a València

El 12 % de la població europea té, almenys, un tatuatge. Aquesta pràctica, per molt nova i subversiva que ens parega, té ja -com a mínim- vora 5.000 anys. Una vegada més, res de nou. A Europa Occidental, la mòmia Ötzi, amb més de 4.500 anys, constitueix la prova veraç més antiga de la pràctica del tatuatge.

Dos mil anys més tard, alguns dels 200 pobles cèltics instal·lats en aquells dies en gran part de l'Europa occidental (França, Bèlgica, Itàlia, oest d'Alemanya) també mostraven marques en el cos. Vinculat al marginal, a l'espectacle, a una expressió identitària o artística, la història de la pell com a llenç arriba la setmana que ve a València amb la inauguració de l'exposició "Tatoo. Art sota la pell", que el dia 31 obri al públic al CaixaForum.

Més de 200 peces

Després del seu pas per ciutats com Madrid, Barcelona i Saragossa, la mostra reunirà a l'Àgora més de 200 peces d'arreu del món entre pintures, dibuixos, llibres, silicones amb tinta, eines per a tatuar, màscares, fotografies, segells i audiovisuals entorn de la història del tatuatge des de fa milers d'anys fins als nostres dies. "El tatuatge amaga una gran història tècnica i estètica de més de 5.000 anys, en què els tatuadors i els tatuats en són els portaveus diaris», assenyalen des de CaixaForum. Aquesta és la «major exposició històrica que aprofundeix en el tatuatge com a gest artístic i ret homenatge a aquells artistes que han fet evolucionar l'art del tatuatge, però el paper dels quals mai s'ha reivindicat en els museus".

La mostra que arriba a València explora, des d'un enfocament antropològic inèdit, els diferents usos del tatuatge al llarg de la història i el paper social que exerceix aquesta pràctica ancestral en les cultures del món: des de la repressió fins a la reivindicació. Així, els visitants viatjaran a través del tatuatge per tots els continents descobrint-ne els orígens, l'evolució que han experimentat les tècniques i la manera en què conviuen en sincretisme diferents corrents vinculats a l'art del tatuatge, que és ja un fenomen mundial.

La pell com a llenç

"La fascinació pel tatuatge compta amb una llarga trajectòria: des de l'impuls de l'atracció de fira fins a la immediatesa de la cultura de carrer, el tatuatge encarna el desig d'expressar als altres no sols el que som, sinó també el que volem ser, transformant així la pell en un particular llenç", afigen.

Entre les peces exposades destaquen prototips modelats en un material experimental que reprodueixen de manera hiperrealista parts del cos humà que han sigut tatuades per mestres de l'art del tatuatge. Així, el que originalment va ser una inscripció efímera en l'epidermis d'una persona pot convertir-se en objecte d'exposició. La mostra podrà visitar-se fins al pròxim 27 d'agost.