El Campus Battery de la gigafactoria arrancarà en el curs 24-25

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest matí que el Consell s'ha marcat com a objectiu que el Campus Battery de la gigafactoria de Volkswagen arranque en el curs 24-25. Puig, que aquest matí ha inaugurat el congrés de bateries d'Eurobat, ha confirmat que el centre de formació estarà situat davant de la gigafactoria (en una de les últimes parcel·les de Parc Sagunt I. El cap del Consell ha ressaltat que el congrés reforça la posició valenciana com a pol d'electromobilitat del sud d'Europa i ha expressat la seua voluntat que aquesta trobada tinga la seua seu permanent a València.

El centre de preparació de treballadors de la gigafactoria de bateries de Sagunt, que la Generalitat ha batejat com a Campus Battery, impartirà Formació Professional (FP) Dual amb pràctiques a la planta de Volkswagen i estudis universitaris com ara màsters i preparacions de curta duració de la Universitat de València (que té graus de Química) i la Universitat Politècnica de València. El Campus Battery acollirà 400 alumnes a l'any i estarà situat en una parcel·la de 15.859 metres quadrats de Parc Sagunt I, que està davant del solar de la futura gigafactoria que operarà PowerCo (filial de bateries de VW). El Consell està enllestint la compra del sòl del centre de formació.

Impuls a la contractació de PowerCo

El director general de PowerCo Spain, Thomas Dahlem, ha anunciat que la plataforma de contractació posada en marxa per l'oficina de l'empresa per a les seues activitats a Espanya, oberta el mes de gener passat a la ciutat de València, oferirà "més possibilitats" per a l'enviament de sol·licituds a partir dels pròxims dies. PowerCo és la filial de Volkswagen que gestionarà la gigafactoria.