De la Fuente té a tots llestos per a Màlaga

Espanya va fer una nova sessió d'entrenament aquest dijous a Las Rozas i Luis de la Fuente va poder comptar amb els 26 jugadors disponibles. Aymeric Laporte, que estava constipat, i Bryan Gil, amb lleugeres molèsties musculars, van poder saltar al camp per a treballar amb la resta de companys.

De la Fuente va continuar insistint en els seus conceptes tàctics per a dominar el dissabte Noruega i buscar la primera victòria en la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2024 a Alemanya.

Espanya ja no s'exercitarà aquesta vesprada i divendres al matí viatjarà a Màlaga per a preparar l'encontre de dissabte. L'equip s'exercitarà a la vesprada sobre la gespa de La Rosaleda. Abans, Luis de la Fuente i el nou capità, Álvaro Morata, compareixeran en roda de premsa.

Per la seua banda, Noruega està preparant el partit durant tota la setmana al Marbella Center Football sense Erling Haaland, que serà baixa per lesió. Sorloth, de la Reial Societat, i Larsen, del Celtic, seran les principals amenaces per a Espanya, a més d'Odegaard, l'estrela de l'Arsenal que va ser traspassat pel Reial Madrid.