El Jardí del Túria acabarà en un gran bosc urbà i una platja fluvial

El Jardí del Túria ja té disseny per als degradats trams finals. El denominat Parc de Desembocadura serà una gran massa verda amb aigua, passarel·les, una platja fluvial i (a futur) eixida al mar. La proposta Con-fluir ha sigut la triada pel jurat del concurs d'idees convocat per l'Ajuntament de València per a acabar, tres dècades després, el pla del Jardí del Túria de Ricardo Bofill. Es tracta d'un projecte encara sense termini d'execució i cofinançat pel Port de València, que forma part del jurat i que ha rebutjat en reiterades ocasions la idea de recuperar la desembocadura.

El nom del disseny guanyador ha sigut revelat aquest matí per l'alcalde, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez. En comparació amb les altres finalistes (Ombra i riu, Verd Marí, Riu-diversitat i Sendes d’Aigua), és possiblement la proposta més ambiciosa i complexa per plantejar que el parc recupere en un futur l'eixida al mar, actualment per les dàrsenes i molls del port. La recuperació de la desembocadura és una demanda dels veïns de Natzaret i de la Federació d'Associacions de Veïns. Aigües avall del pont de Drassanes, el projecte aposta per generar una zona deprimida a manera de platja fluvial inundable i dues riberes amb vegetació que actuaran a més com a barrera natural amb la zona portuària. Es planteja fins i tot recuperar el cabal del riu aigües amunt de l'Oceanogràfic. Con-fluir proposa així una gran massa verda en el tram final del riu, un espai degradat amb funció de desguàs en el qual s'acumulen aigües de mala qualitat sobrants del col·lector urbà. Per a la depuració de l'aigua, l'altre gran repte del projecte juntament amb l'eixida a la mar, es planteja la creació d'illes de fitoremediació i biodiversitat connectades amb passarel·les de fusta. Es tracta d'una de les propostes menys intervencionistes i resilients. Planteja el tractament dels marges del riu i inclou algunes zones de joc, miradors, pujols i embarcadors. Planteja així la generació d'un espai de trobada, de confluència, per a donar resposta a la necessitat social, ambiental i urbana de culminar el Jardí del Túria. Incorpora paisatges de ribera al llarg del recorregut, paisatge mediterrani i prades d'esplai amb espais de joc i activitat inundables. Millora de l'aigua i reconnectar Natzaret La proposta incideix en la necessitat de millorar la qualitat de l'aigua des de l'Assut de l'Or, un dels punts d'abocament del col·lector. Realitza, a més, un estudi de la incidència de possibles avingudes de pluja en les àrees d'inundació. Aquest disseny reactiva les connexions directes entre els barris de les dues ribes, arribant fins a la Punta. Planteja, a més, la revisió i millora del pont de Drassanes, única via de connexió actual de Natzaret amb la resta de barris del Marítim, incorporant-hi un recorregut per als vianants que facilitaria la connexió amb la dàrsena. Con-fluir planteja, en suma, recuperar l'eixida al mar del riu, recuperar el cabal aigües amunt i vertebrar-lo amb Natzaret i la Punta.