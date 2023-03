Les pistes de tenis de Requena ja tenen graderies i rampa d'accés

Les pistes de tenis del Poliesportiu Municipal de Requena han acabat les obres de millora amb una inversió de 64.360,43 € de l'Ajuntament. El seu objectiu és complementar aquestes instal·lacions creant una zona accessible, una graderia i un magatzem.

Concretament, la graderia està composta per dos trams independents de 15,00 i 10,00 m de longitud, amb dues files de seients.

Així mateix, la zona compta també amb diverses places accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i el seu corresponent lloc en la graderia per a la persona acompanyant, si n'hi haguera.

Fins ara, l'eixida de les graderies es produïa a través d'una escala, motiu pel qual s'ha creat un itinerari accessible mitjançant la construcció d'una rampa.

Per la seua banda, el magatzem s'ha construït en la zona sud, adossat a les graderies i a una rampa ja existent, amb una geometria rectangular i sense distribució interior.

La seua finalitat no és una altra que la de servir com a complement a les pistes de tenis per a emmagatzematge d'útils de joc i similars.

L'actuació que acaba de finalitzar va unida a la renovació del paviment de les pistes de tenis, que es va dur a terme en 2021, i completa l'adequació d'aquesta zona esportiva perquè el seu estat siga el millor possible i es puga gaudir per part de tota la ciutadania de Requena que ho desitge.