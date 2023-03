El base Chris Jones renova amb el València BC fins a 2026

Després de la bona sintonia que hi ha hagut per totes dues parts des que van començar les converses per a la renovació, el València Basket va anunciar ahir una notícia celebrada per unanimitat entre els aficionats: la continuïtat de Chris Jones fins al 30 de juny de 2026. Tal com va avançar el web especialitzat www.encestando.es, un dels millors bases de l’Eurolliga i l’ACB s’ha compromés per a seguir vestit de taronja durant les pròximes tres temporades. El club ha fet un esforç econòmic important per un base altament cotitzat que ha seduït els millors clubs del Vell Continent. Segons ha pogut saber SUPER, en aquest sentit, Jones ha rebutjat ofertes en ferm dels millors equips d’Itàlia i Turquia.

A més, en una jugada intel·ligent, el club, que treballa en els despatxos per a tornar a ser convidat a la pròxima edició de la màxima competició europea, s’ha assegurat que, en la primera de les campanyes, l’acord no preveja una clàusula d’eixida per al jugador, si toca a la seua porta un club amb plaça fixa en l’Eurolliga. Segons informa el prestigiós periodista Donatas Urbonas, Jones sí que podria activar aquesta clàusula d’eixida en la segona i tercera temporada. No obstant això, el pla sobre el qual treballa l’entitat taronja, amb la basa del Roig Arena a partir de finals de 2024, és que l’organització de l’Eurolliga puga obrir-li la porta en el futur per a una presència constant. En aquest objectiu, un canvi de format que amplie el nombre d’equips significaria un avantatge clar. Amb l’ampliació del contracte de Jones, el València BC deixa llis i ras que el base és la peça sobre la qual vol que continue girant el seu projecte, amb Álex Mumbrú a la banqueta. En poc més de mig any, el base, que complirà 30 anys el 10 d’abril, s’ha erigit en el jugador més determinant de l’equip. El texà, gràcies al seu passaport armeni, no ocupa plaça d’estranger, circumstància que l’ha ajudat a mantindre un rendiment molt regular.