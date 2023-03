Expectació màxima: les xarxes socials s’omplin de muntatges de personatges de ‘Star Wars’ al castell de Xàtiva

Molts aficionats de la franquícia Star Wars de la comarca de la Costera —i de poblacions confrontants d’altres demarcacions— han marcat en roig en el calendari el pròxim 2 d’abril. Tal com va avançar Levante-EMV, aquest és el dia en què, en teoria, podria començar el rodatge de la sèrie pertanyent a la saga intergalàctica més coneguda al castell de Xàtiva. L’arribada dels actors d’Andor ha causat una profunda expectació al municipi. De fet, tal com il·lustren els muntatges que acompanyen aquestes línies en una galeria de fotos, els aficionats a les històries protagonitzades per pilots de caces, androides, caça-recompenses i jedis no han dubtat a l’hora de compartir en xarxes socials diversos fotomuntatges relacionats amb l’arribada de la producció a la capital de la Costera.

La majoria dels personatges i les imatges utilitzades són d’una factura notable. Així, en una de les més virals, es pot veure l’ombra de la coneguda Estrela de la Mort sobrevolant el castell de Xàtiva. No en va, la pel·lícula Rogue One —primera aparició de l’actor Diego Luna encarnant el personatge de Cassian Andor— tenia com a trama principal el robatori dels plans d’aquesta potent arma. La història ja continua en altres cintes de la saga… També s’han “vist” grups de soldats d’assalt —storm troopers—, així com el mateix Cassian Andor, al costat d’altres personatges com Jyn Erso, en un caça estel·lar (Ala X) sobrevolant el castell de Xàtiva i als androides B2EMO i K-2SO. Fins i tot, l’arribada de la saga ha sigut comentada per cinèfils estrangers, com el següent exemple reproduït en llengua tailandesa. มีรายงานว่ากองถ่าย Andor ยกไปถ่ายทำที่ Valencia ณ City of Art and Science เขตเมืองใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ผสมผสานกันระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เขาเดากันว่าเป็นฉากใน Coruscant กับยังได้ไปถ่ายที่ปราสาท Castellated De Xativa โบราณสถานของ Valencia อีกด้วย อยากดูละ pic.twitter.com/h1s4TIdgzC — เด็กติดหนัง 🏳️‍🌈 (@dektitnang) 23 de marzo de 2023 L’anunci de la visita d’una producció d’aquest calibre ha revolucionat Xàtiva. De moment, l’equip d’enregistrament es troba a la Ciutat de les Arts i les Ciències (CAC) de València. En les pròximes setmanes es coordinarà el trasllat fins a la capital de la Costera.