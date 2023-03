Oliva torna a representar la Passió en valencià

Després de la parada de quatre anys per la pandèmia de la covid-19 i altres circumstàncies, Oliva recupera aquest diumenge, dia 26 de març, la huitena representació de la Passió d’Oliva a la muntanya de Santa Anna, amb algunes novetats respecte a les edicions anteriors de la celebració. L’organitza l’Associació Cultural La Passió d’Oliva, juntament amb el Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva. El bell i antic Calvari oliver serà el marc extraordinari per a les escenes més importants d’aquesta Passió que cada any rep més visitants forans i que escenifica els últims moments de la vida de Jesucrist. L’obra es desenvolupa en valencià.

A les 19 hores d’aquest diumenge, a la plaça de Sant Roc, començarà l’acte amb el tradicional judici d’Herodes, al qual arribaran tots els participants junts en desfilada des de l’escola pública de Santa Anna a toc de tambor. Hi col·labora, un any més, la Centúria Romana Última Legió Hispaniae de Pego.

De nou, serà David Capellino qui encarnarà Jesús de Natzaret, i la seua mare, Conchín Vallés, serà la Mare de Déu, en una representació dirigida, un any més, per Mónica Castillo. Miguel Ángel Pérez tornarà a ser Ponç Pilat, i Maria Magdalena tornarà a estar representada per Ana Jordá.

Enguany, com a novetat, els lladres crucificats seran Alex Palomares i Juanjo Sanchis. A més, s’ha intentat cuidar molt el públic que està en el judici, que seran, la majoria, actors aficionats al teatre.

Per a aquesta edició s’espera poder dur a terme una ambientació especial amb la música pels altaveus i els efectes especials de llums, ja que s’ha buscat un horari més de vesprada-nit perquè es puguen veure millor.

Una altra novetat és que la segona caiguda serà més amunt en el calvari, en una zona més àmplia, perquè puga ser contemplada pels assistents a l’acte, ja que el punt on es feia abans era molt estret per al públic. Any rere any van millorant el vestuari i tots els detalls de la representació, que conclourà, com en les últimes edicions, amb la resurrecció de Jesús després de la bella estampa de la Pietat, que és una de les més esperades de la nit.

Aquesta representació va nàixer l’any 2011 de la mà del mateix David Capellino, que encarnava des de xicotet el Natzaré vivent en la germanor del mateix nom. L’any 2018, la representació va haver d’anul·lar-se per malaltia de l’actor principal. Un altre any es va anul·lar per la pluja el dia de la celebració, a més de les dues que no es van fer per la pandèmia, per tant en són quatre les edicions suspeses.