El primer gran incendi de l’any calcina 1.000 ha a Castelló i deixa 800 desallotjats

El primer gran incendi forestal de l’any va arrasar, ahir a la vesprada, més de 1.000 hectàrees en tan sols tres hores i va obligar a desallotjar més de 800 de persones de Fuente la Reina, Los Calpes, Los Cantos, La Monzona, Puebla de Arenoso, Montanejos, La Alquería de Montanejos, La Artejuela, Montán i Arañuel, que es van desplaçar, entre altres llocs, a un alberg de Segorbe. Centenars de persones que han passat la nit desplaçades per la impossibilitat de tornar, de moment, a les seues cases. El foc, que es va originar a primera hora de la vesprada a Villanueva de Viver, en l’interior de Castelló, va avançar ràpidament durant les primeres hores i, atesa la seua virulència, va obligar a desplaçar-hi desenes de bombers del Consorci Provincial de Castelló i forestals de la Generalitat Valenciana.

Les condicions meteorològiques desfavorables, sobretot tenint en compte la data de l’any tan primerenca, van propiciar la ràpida propagació del foc. A les 15 hores hi havia vent del sud i sud-oest, humitat relativa inferior al 30 % i quasi 25 °C de temperatura. Un còctel perfecte per a les flames.

El foc va obligar a desplaçar-hi un total de quinze mitjans aeris, deu dels quals de la Generalitat, tres del Govern d’Aragó i dos del Ministeri. Un total de 10 unitats de bombers forestals de la Generalitat, 9 autobombes, 3 dotacions del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, 3 coordinadors forestals, 3 agents mediambientals, 7 mitjans aeris de la Generalitat, 3 unitats helitransportades de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, dues FOCA i tres mitjans aeris del Govern d’Aragó.

A més, l’UME ha desplegat 249 militars i 67 vehicles. A les 15 hores, moment en el qual el foc va començar a copar tota la zona, la temperatura a Villanueva de Viver era de quasi 25 graus, bufava el vent del sud i sud-oest i la humitat relativa era inferior al 30 %. En tan sols tres hores es van desallotjar diversos pobles.

“Comportament violent”

El director general d’Interior, Salvador Almenar, va comparéixer davant dels mitjans de comunicació, a última hora de la vesprada, per a explicar l’evolució de l’incendi i va qualificar el comportament del foc com “molt violent i virulent” des del primer moment. Almenar va assenyalar que els bombers van detectar que, des que es va declarar, el foc va demostrar tindre molta capacitat de propagació, ajudat per les condicions meteorològiques. Tant el vent com la gran disponibilitat de combustible (llenya seca i mala herba sense gens d’humitat) van impulsar les flames.

Quant a les possibles causes del foc, el director general d’Interior va assegurar ahir que encara era prompte per a saber d’on podia procedir l’incendi i que la Generalitat Valenciana centrava ahir tots els seus esforços a frenar, com més prompte millor, l’avanç de les flames i garantir la seguretat dels veïns evacuats i els municipis afectats per l’incendi. El responsable d’Interior també va explicar com es va treballar ahir sobre el terreny per a frenar l’avanç del foc. “L’evolució per a les pròximes hores és difícil de predir. Però creiem que el vent canviarà i això pot modificar totalment l’evolució del foc. Ara mateix, el vent espenta el foc cap a Montanejos, però canviarà, i, quan canvie el vent, el que ara és el cap de l’incendi serà la cua, i a l’inrevés”. Per això, els bombers es van centrar, ahir a la vesprada, a preparar la zona perquè, quan canvie la direcció del vent, el foc no puga avançar i no tinga combustible disponible.

Desplegament de l’UME

L’evolució de les flames durant les primeres hores de l’incendi va obligar ja a desplegar la Unitat Militar d’Emergència, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana per a intervindre i ajudar en les tasques d’extinció i evacuació de l’incendi forestal de Viver. Concretament, i tal com va confirmar la Generalitat, es van mobilitzar efectius de la BIEM III. Fins al lloc de l’incendi es van desplegar 74 militars i 19 vehicles i hi van participar mitjans de lluita contra incendis forestals: 12 autobombes i 4 nodrisses, que es van unir al dispositiu de la Generalitat Valenciana i Bombers de Castelló.

Un veí de Montanejos, una de les localitats desallotjades, retreia ahir davant de Levante-EMV que les autoritats no hagen actuat abans malgrat els avisos dels ciutadans. “Ens estan desallotjant del poble, tenen por que a la nit l’aire gire i vinga el foc cap ací, és per precaució, però ara és tot molt urgent”, declarava. “Si ens hagueren fet cas a les 12 del migdia, amb un hidroavió haguera sigut suficient, s’hauria apagat el foc. Ara, cada vegada és més incontrolable”, va afegir.

“No sabem què passarà”

Un altre veí de Montanejos, amo d’un dels bars de la localitat, mostrava ahir la incertesa que senten ara els evacuats. El foc avança de manera molt virulenta, espentat pel vent i per la disponibilitat de combustible en forma de llenya seca i poquíssima humitat en l’ambient. “Estem recollint tot el bar, estan desallotjant el poble i organitzant mitjans de transport per a qui no té com eixir d’ací. Anirem cap a Caudiel i Segorbe, després no sabem que passarà. Evidentment, tenim por que el foc arribe al poble, cal eixir xiulant”.

Segorbe condicionava ahir a la vesprada el seu pavelló multiusos per a acollir fins a 600 evacuats de l’incendi. “Han anat porta per porta avisant perquè no s’hi quede cap persona major”, explicava Virtudes, una veïna de la localitat, que explicava que el municipi es trobava envoltat per la Policia i la Guàrdia Civil. “De moment no passa res, és per prevenció del fum”, va explicar.

Manuel Cebrián va ser un dels desallotjats de la pedania de Los Calpes i lamentava la situació de les muntanyes: “Estan totes en un estat lamentable, perquè, com que no s’hi cultiva res, cada vegada hi ha més mala herba”.