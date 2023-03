“Tenim molt a aprendre del Tribunal de les Aigües”

Desenes d’experts en patrimoni, dret i medi ambient es van citar els dies 22 i 23 de març, a l’Aula Magna de la Universitat de València, per a celebrar el I Congrés Internacional del Tribunal de les Aigües, que coincideix amb el Dia Mundial de l’Aigua.

En la clausura d’aquestes jornades, la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, Isabel Gema Fajardo, va assegurar que “tenim moltíssim a aprendre del Tribunal de les Aigües”. Aquest organisme, patrimoni immaterial de la Unesco, està reconegut per l’estat i forma part de l’Administració de justícia. Es dedica a resoldre els conflictes entre regants que sorgeixen al voltant de les nou séquies de la ciutat de València. Nou síndics, un assignat a cada séquia, decideixen sobre els casos dels denunciants i els denunciats.

Durant aquests dies es van celebrar tres taules redones. La primera, sobre patrimoni cultural, amb la presència d’inspectors i catedràtics. La segona taula, sobre patrimoni mediambiental, va tindre María Sahuquillo, directora del Parc Natural de l’Albufera; Elisa Valía, regidora del Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València, o Miguel Jordá, gerent del Consell de l’Horta, entre altres.

A més, es va celebrar una taula sobre patrimoni jurídic, a la qual van acudir, a més d’Alfonso Pastor (lletrat del Tribunal), Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a més d’altres catedràtics de Dret.

En el segon dia de jornades es va donar pas a les visites, com la del Centre d’Interpretació del Tribunal de les Aigües, en la qual es va explicar la història del Tribunal. També es va visitar una sessió del tribunal a la porta de la catedral de València i una visita a l’horta d’Alboraia i Almàssera.

Justícia ràpida, senzilla i gratuïta

La secretària autonòmica de Justícia va fer un repàs per la història del Tribunal al costat del seu president, José Soria. A més, va assegurar que la justícia valenciana pot prendre nota de molts aspectes d’aquest organisme mil·lenari. “El Tribunal ha aconseguit que la justícia siga ràpida, senzilla i gratuïta. Això és una sort i tenen moltíssim a ensenyar-nos a la resta”, reivindica Fajardo.

També va destacar la importància de la gestió comunitària dels béns comuns. “És una lliçó sobre com gestionar els recursos que necessitem tots i fer-ho entre tots. Els boscos i les pinades, per exemple, són un altre gran recurs econòmic i cal reivindicar-lo i gestionar-lo”, ha afegit.

La secretària autonòmica va recordar que el Tribunal de les Aigües forma part de l’Administració de justícia valenciana i estatal, i, de fet, els tractats internacionals signats per Espanya prohibeixen explícitament que un estat “s’immiscisca en els sistemes tradicionals de distribució de l’aigua”.

Per a Fajardo, a més, el Tribunal de les Aigües derroca mites. “Són un model de gestió del bé comú. Això és molt interessant, perquè sempre ens diuen que la col·lectivitat no pot fer-se càrrec d’aquests recursos, però la realitat és ben diferent. El Tribunal atén les necessitats dels regants, ho fan sempre i tenen el suport públic que els permet imposar sancions a qui no respecta les normes”, remarca la responsable de Justícia.

Requisits perquè tot funcione

En conclusió, “aquesta gestió és possible i duradora; aquest tribunal té mil anys. El que és de tots es pot cuidar entre tots”. Però han de donar-se una sèrie de condicions per a això. “La primera és que tinguen unes fronteres molt definides, ha de quedar molt clar el recurs del qual parlem”. La segona condició, “delimitar molt bé els beneficiaris i les persones que tenen dret a això, i que, per tant, poden participar en les decisions que es prenen en la seua gestió”.

La tercera condició és que “ha d’haver-hi una supervisió per part de la comunitat que gestiona aquest bé, i un sistema de resolució de conflictes clar, concís, acceptat per tot el conjunt i inapel·lable, com succeeix en el Tribunal de les Aigües”, explicava Fajardo.

Però ni tan sols això és suficient perquè tot funcione. Fajardo va citar la Premi Nobel en economia de 2009, Elinor Ostrom, que explica que perquè aquestes experiències es convertisquen en mil·lenàries fan falta algunes condicions més. “Primer, el recurs que es gestiona ha de tindre una importància absoluta per a la supervivència econòmica del grup. L’aigua de reg, en aquest cas, ho és”, contava.

A més, és necessari que “la societat que gestiona el recurs ha d’estar molt cohesionada per a acceptar les regles d’aquest tribunal. Crec que la nostra ho està”, afegia. El tercer és que “cal fer partícips en el sistema a tots els implicats i tindre un projecte de futur sòlid que abaste les pròximes generacions, perquè els fills s’encarreguen de continuar cuidant el recurs”. Ací és on el Tribunal té el futur un poc complicat, segons Fajardo. “No ho tinc del tot clar, perquè, ara mateix, el futur del camp no està assegurat. Les noves generacions no estan cultivant la terra i això és un tema que ens hauria de preocupar”, va reflexionar Fajardo.