Volkswagen accelera en la contractació de treballadors per a la gigafactoria

PowerCo xafa l’accelerador en la contractació de treballadors per a la gigafactoria, procés que va obrir al gener. El director general de PowerCo Spain, Thomas Dahlem, va anunciar ahir a València, en el congrés de bateries d’Eurobat, que la plataforma de contractació posada en marxa per l’oficina de l’empresa per a les seues activitats a Espanya oferirà “més possibilitats” per a l’enviament de sol·licituds a partir de la setmana que ve. PowerCo (filial de VW de bateries que operarà la planta valenciana) contractarà més de 3.000 persones per a la gigafactoria de Sagunt i impulsarà la creació d’uns 30.000 llocs de treball indirectes més. Per a fer front a les necessitats d’ocupació, el cap del Consell, Ximo Puig, va avançar ahir que la Generalitat s’ha marcat com a objectiu que el Campus Battery de la gigafactoria (centre de formació de treballadors) comence a fer classes en el curs 2024-25.

La posada en marxa de la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt suposarà una revolució en el mercat laboral. Durant la construcció es generaran 8.900 llocs de treball directes temporals i 10.200 indirectes. A partir de 2026, quan la factoria estiga en funcionament, se’n requeriran més de 3.000 directes, el 92 % dels quals serà personal de producció, i el 8 % de direcció i administració. L’ocupació indirecta superarà els 31.000. El centre de preparació de treballadors de la gigafactoria de bateries de Sagunt, que la Generalitat ha batejat com a Campus Battery, impartirà Formació Professional (FP) dual, amb pràctiques a la planta de Volkswagen, i estudis universitaris com ara màsters i preparacions de curta duració de la Universitat de València (que té graus de Química) i la Universitat Politècnica de València. El Campus Battery acollirà 400 alumnes a l’any i estarà situat en una parcel·la de 15.859 metres quadrats de Parc Sagunt I, que es troba enfront del solar de la futura gigafactoria que operarà PowerCo. El Consell està ultimant la compra del sòl del centre de formació. Les especialitats de Formació Professional se centraran a preparar experts en automatització industrial, mecatrònica industrial, química industrial i seguretat ambiental. El programa de formació no reglada i universitària es focalitzarà en tècniques de processos industrials avançats, digitalització industrial, emmagatzematge energètic i tècniques de gestió. Durant la construcció de la gigafactoria a Sagunt s’alçaran quatre blocs per a la producció de cel·les Quatre blocs i platja de vies Dahlem va confirmar que, durant la construcció de la gigafactoria a Sagunt, s’alçaran quatre blocs per a la producció de cel·les (com es va poder observar en l’esbós presentat la setmana passada durant la col·locació de la primera pedra), en fases de dos en dos. Els blocs estaran agrupats de dos en dos en un espai de 430 metres d’amplària per 1.080 metres de llargària (com es pot observar en la imatge que acompanya la notícia). Els quatre blocs oferiran una capacitat de producció de 40 GWh a l’any. Les cel·les produïdes a València equiparan els vehicles elèctrics del grup VW fabricats a les plantes de Martorell (Barcelona) i Landaben (Navarra). La planta disposarà d’una platja de vies ferroviàries per al subministrament de matèries primeres Un 50 % més gran L’empresa té intenció d’incrementar la capacitat un 50 % en el futur, fins a arribar als 60 GWh a l’any, amb la construcció de dos blocs més, i ja té els terrenys reservats per a aquest fi. “Tenim espai i marge per a això”, va subratllar l’executiu de PowerCo. El directiu va recordar que el complex industrial on estarà la planta de bateries s’estendrà en 200 hectàrees, de les quals 129 les ocuparà la gigafactoria i la resta serà per a proveïdors. A més, la fàbrica comptarà amb el subministrament d’una planta fotovoltaica d’autoconsum, situada a Sagunt, amb una potència de 150 megavats i que proporcionarà el 30 % de l’energia que necessita. El projecte comporta una inversió de més de 3.000 milions d’euros, la qual cosa es traduirà en un ecosistema econòmic i empresarial al qual la gigafactoria afegirà dos euros de valor per cada euro invertit, segons Dahlem.