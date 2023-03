Cremen un contenidor enfront de la casa d’un regidor d’Alginet

El regidor d’Alginet Carles Bayarri ho té clar. Va ser un “atemptat”, un “acte premeditat” per la seua condició de polític. Així explicava els que fets que van tindre lloc la matinada d’ahir diumenge, quan va cremar-se un contenidor enfront de la seua casa, un fet que va provocar greus danys en la propietat.

Hi ha un fet que el porta a pensar d’aquesta manera. I és que, enfront de la seua casa, no hi ha cap contenidor. “L’autor o els autors han hagut d’agafar un contenidor, segurament el que sol haver-hi a la cantonada del carrer Miguel de Unamuno amb el carrer Joan d’Àustria, i traslladar-lo uns 70 metres, i, després, pujar-lo a la vorera, acostar-lo al portal i botar-li foc. Possiblement amb alguna mena d’accelerant perquè es cremara més ràpidament”, explicava el portaveu de la formació Cercle-Idea.

Circumstàncies que fan sospitar Bayarri de la condició d’acte intencionat. “No ha sigut un acte fortuït que haja passat per casualitat, ni un acte de vandalisme aleatori d’uns gamberros”, afegia el regidor.

A més de cremar-se el contenidor, el foc ha provocat l’explosió d’alguns taulells i vidres i danys a la porta i la façana. “Va entrar fum tòxic a la casa i es va córrer el perill que l’incendi haguera anat a més, ja que haguera pogut, fins i tot, haver afectat la integritat física del matrimoni, que llavors estava dormint”, van manifestar fonts del partit.

“No se sap si aquest atemptat personal ha sigut per la seua condició com a veí o per la seua condició política, encara que hi ha indicis que apunten més aïna a aquesta segona. Però, en qualsevol cas, és evident que, amb aquest atemptat, els autors han actuat de manera tan execrable que han traspassat una línia roja que ha de ser rebutjada i condemnada per tots, i han de portar a la col·laboració de tot el món perquè els autors siguen identificats i posats a disposició judicial”, concloïa la formació.

Suport entre els ecologistes

Per la seua banda, el grup ecologista Xúquer Viu ha condemnat els fets i ha mostrat el seu suport a Bayarri, que, a més de regidor, ha format part durant molts anys de la coordinadora de Xúquer Viu. “És una persona responsable que col·labora desinteressadament per la millora del Xúquer i els seus paisatges d’aigua. És completament intolerable que s’ataque persones que, com Carles, destinen el seu temps i esforços a causes socials i ambientals, sense obtindre més recompensa que la satisfacció pels avanços obtinguts o el compliment de les seues responsabilitats”, lamentava el col·lectiu.