Economia destina 13,4 milions a ajudes per a promoció exterior

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació ha publicat la convocatòria d’ajudes de la Direcció General d’Internacionalització en matèria d’internacionalització i promoció exterior, amb un pressupost conjunt de 13,4 milions d’euros.

Les sol·licituds i la justificació d’aquestes ajudes es tramita en un sol acte i de manera telemàtica. El termini de presentació de sol·licituds i de lliurament de la documentació justificativa serà del 27 de març de 2023 al 9 de juny de 2023, tots dos inclosos, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, assenyala que aquestes ajudes afavoreixen la internacionalització i la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana mitjançant la subvenció de les despeses de participació de les empreses en fires internacionals o en actuacions relatives al pla de màrqueting internacional.

“Mantenim el nostre suport a les empreses, adaptant-nos a les noves circumstàncies i necessitats, i, com ja va ocórrer amb el Brexit, enguany hi incorporem una acció nova que sufragarà les despeses originades per la situació de bloqueig a Algèria”, destaca Climent.