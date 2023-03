El foc, a escassos metres de les primeres cases de Montán

Les fortes ratxes de vent sembla que han donat ales a l’incendi, tal com temien a primera hora del matí els responsables de l’extinció del foc. El front que més preocupava s’ha reactivat amb força i les flames han arribat pràcticament al nucli urbà de Montán. El foc ha envoltat la zona i es treballa en el control de l’avanç de les flames, encara que, de moment, no hi ha habitatges afectats.

El foc a les portes de Montán Els pitjors temors sembla que s’han confirmat. Els mitjans aeris treballen sense descans per refrescar els pocs metres que separen el front de les flames de les primeres cases del nucli urbà de Montán. Fins ara, els treballs d’extinció i de contra defenses havien aconseguit mantindre el perímetre estable i allunyat dels nuclis urbans. No obstant això, les fortíssimes ratxes de vent han desestabilitzat aquest punt del flanc, que ha avançat ràpidament cap a Montán. Les imatges captades pels operaris tant des de terra com des de l’aire confirmen que el foc ha sorprés el municipi des de l’alt de la muntanya. Ara mateix, les flames amenacen d’arribar a les primeres cases. És ací on s’estan centrant tots els esforços dels mitjans aeris amb descàrregues contínues sobre la primera línia en flames i sobre la zona que encara no s’ha cremat. L’objectiu és evitar l’avanç de les flames. Les reaccions a l’avanç del foc no han deixat de repetir-se per xarxes socials. Un dels primers a fer-ho ha sigut el senador Carles Mulet en el seu propi compte. Montán ara mateix😭😭😖 pic.twitter.com/8mBL0rKZ5z — Carles Mulet Garcia (@carlesmulet) 27 de marzo de 2023 A més dels treballs efectuats des de l’aire, l’última barrera que protegeix Montán de les flames és el perímetre de seguretat que, segons informen els veïns, l’Ajuntament i les brigades d’extinció han creat al voltant del poble. Es tracta de zones en les quals s’ha fet una neteja molt profunda per a crear una zona inerta en la qual el foc no puga propagar-se.