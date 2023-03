Llum verda a un PAI amb 200 habitatges al costat del futur bulevard García Lorca

La Comissió d’Urbanisme ha aprovat de manera definitiva el PAI de Moncayo, al barri de la Creu Coberta, al districte de Jesús. Aquesta actuació, tal com ha detallat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, comprén l’àmbit definit entre els carrers Pianista Amparo Iturbi, Sant Vicent i les edificacions que donen al carrer Almudaina. “Es tracta d’una actuació de regeneració urbana molt esperada pels veïns i veïnes de la Creu Coberta, ja que suposarà posar fi a una de les zones més degradades del barri, amb solars abandonats durant dècades, i a l’espera de reurbanitzar espais com les voreres estretes del carrer Sant Vicent”, ha manifestat Gómez després de la comissió d’Urbanisme.

La nova ordenació d’aquest àmbit augmenta la superfície d’espais públics que hi havia inicialment previstos. Així, disposarà de 1.100 metres quadrats d’espais lliures i zones verdes; 650 metres quadrats de vial de trànsit rodat, i 3.200 metres quadrats de carrers de prioritat per als vianants. El disseny agrupa bona part de les zones verdes en un gran espai de joc al carrer Moncayo, integrat en els carrers de prioritat per als vianants. A més, preveu una ampliació substancial de la vorera del carrer Sant Vicent, que pateix, des de fa dècades, un greu problema d’accessibilitat per les escasses dimensions que té i que, ara, amb la seua inclusió en aquesta actuació, podrà resoldre’s finalment.

Aquesta nova actuació urbanística preveu la construcció de fins a 194 habitatges nous en una xicoteta filera de cases unifamiliars integrades en el conjunt existent i quatre xicotets blocs d’habitatge més de fins a nou altures que oculten les mitgeres existents en tot l’àmbit.

“Amb aquesta intervenció s’avança en la recuperació d’aquesta zona i es dona solució a un gran buit urbà del barri de la Creu Coberta. A més de la reurbanització i millora d’aquest àmbit, el PAI de Moncayo connecta directament amb altres actuacions importants al districte de Jesús, com les revisions i actuacions del PAI d’Enginyers i el PAI d’Artilleria, on les primeres obres d’urbanització finalitzaran prompte i donaran espai a més de mil habitatges protegits”, ha continuat la vicealcaldessa.

A més, ha afegit Gómez, “el soterrament ja en marxa de les vies del tren permetrà iniciar les actuacions corresponents al gran corredor verd València Sud, el disseny del qual acabem de conéixer. El projecte guanyador del concurs d’idees defineix per a tots aquests antics terrenys industrials i ferroviaris, nous ecobarris on les zones verdes seran protagonistes, i que culminaran la regeneració definitiva de la Creu Coberta”, ha finalitzat.