Sánchez es compromet a agilitzar les ajudes per a les zones afectades pel foc

El president del Govern, Pedro Sánchez, acaba de comprometre’s a agilitzar totes les ajudes possibles per a començar la reconstrucció i pal·liar els danys en les zones afectades per l’incendi de Villanueva de Viver, que ja ha calcinat 3.800 hectàrees i, segons les últimes dades d’Emergències, ha obligat a desallotjar 1.500 persones.

Després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i la resta de components de l’equip que està dirigint les tasques d’extinció, Pedro Sánchez —que ha visitat la zona aquest matí— no ha dubtat a comprometre’s a posar en marxa totes les ajudes possibles. “Quan les flames desapareguen, començarem la tasca de reconstrucció. Vull traslladar el compromís del Govern amb tots els municipis afectats”, ha subratllat Sánchez.

Quant a l’evolució de l’incendi i les seues conseqüències, el president del Govern no té cap dubte que aquest incendi és una mostra més de l’emergència climàtica que afecta el Mediterrani i Espanya. “L’emergència existeix i causa catàstrofes com aquest incendi. Vull traslladar un missatge de tranquil·litat i esperem veure com evoluciona en les pròximes hores”. A més, Sánchez ha explicat que, des de les delegacions del Govern, tant d’Aragó com de la Comunitat Valenciana, es tindran en compte els danys com a propietats afectades, zones turístiques i caps de bestiar “per a, en el termini mínim possible, puguem donar resposta a aquests problemes”.

Moments de dificultat extrema

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha tornat a recordar que la jornada de hui és clau i molt complicada, per les fortes ratxes de vent que s’estan registrant en la zona. Puig ha reconegut que diumenge es van viure moments de dificultat extrema i ha assegurat que s’espera que després de les pròximes hores complicades el vent amaine i “puguem donar bones notícies”.

Ara mateix, la situació continua sent crítica, encara que s’ha aconseguit frenar l’avanç de les flames. Hi ha dos punts molt calents en els quals s’estan centrant tota l’activitat de l’extinció. “Al final, el més important és que no hi haja cap pèrdua humana. Aquesta és la prioritat màxima i per això es van produir les evacuacions, per a garantir la seguretat de les persones i també de l’equip que treballa en l’extinció. S’està aconseguint frenar l’evolució. Queden dos focus amb una certa activitat. Esperem que en aquest dia tan difícil, a partir de les 18 hores, puguem donar bones notícies”.