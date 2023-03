Alzira reparteix mil euros en premis en el seu concurs de 'reganyaes'

L'Ajuntament d'Alzira organitza dijous que ve, 30 de març, una nova edició, i ja és la cinquena, del concurs de reganyaes, que va nàixer per a rellançar el dolç típic local, similar a la mona de Pasqua, però que inclou carabassa.

El consistori repartirà mil euros en premis, que s'abonaran mitjançant la Targeta d'Alzira (vàlida per a fer compres en els comerços de la ciutat adherits). D'aquesta manera, els forns podran participar en dues categories. Una, la tradicional, comptarà amb tres premis (300, 150 i 100 euros) per a les tres millors elaboracions que seguisquen la recepta clàssica. La segona modalitat, la fusió, premia la creativitat. D'igual manera, s'entregaran 150 euros a la millor reganyà feta per algú no professional a través del premi amateur.