El Consell de Ministres aprova aquest dimarts la llei de famílies sense canvis substancials

El Consell de Ministres aprova aquest dimarts la llei de famílies, impulsada pel ministeri d’Ione Belarra, amb alguns canvis tècnics respecte a l’avantprojecte, després dels informes dels òrgans consultius i la negociació entre ministeris de les mesures de conciliació.

Fonts de Drets Socials han explicat a Efe que el projecte de llei que arriba a la mesa del Consell per a continuar el tràmit parlamentari incorpora algunes modificacions no substancials en la redacció que no alteren el contingut de l’avantprojecte aprovat pel Govern el mes de desembre passat.

Diversos dels informes consultius remesos al Govern proposen canvis, com el del Consell d’Estat, el més crític amb la norma, que ha advertit de la invasió de competències de les comunitats autònomes en alguns articles i l’exclusió d’unes certes llars en les noves definicions de famílies.

Conciliació i diversitat

Per part seua, el Consell Econòmic i Social ha valorat els avanços en matèria de conciliació i el reconeixement de la diversitat de models familiars, encara que creu que la transposició de la directiva europea que incorpora la norma hauria d’haver-se abordat en el marc del diàleg entre el Govern i els interlocutors socials.

Des de les entitats socials han reclamat que siga remunerat el nou permís de 8 setmanes per a pares de fills de menys de 8 anys que crea la llei per a evitar la penalització de la participació de les dones en el treball.

Amb la nova norma, tramitada per via d’urgència amb l’objectiu que entre en vigor aquesta legislatura, a Espanya seran més d’un milió les “famílies amb més necessitats de suport a la criança”, actualment conegudes com a “famílies nombroses”, ja que incorpora vora 300.000 llars d’un sol progenitor amb dos fills que passen a tindre aquesta condició que reconeix drets i ajudes.

També atorga aquest títol a les llars amb dos fills en què un ascendent o descendent té discapacitat, les encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que haja obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d’aliments, i aquelles amb dos fills en la qual un progenitor estiga en tractament hospitalari durant un any o haja ingressat a la presó.

Nous permisos retribuïts

La llei de famílies inclou nous permisos retribuïts per a la cura de familiars o convivents, crea un registre de parelles de fet que podran accedir als diferents permisos i reconeix el dret a l’atenció precoç dels menors i les seues famílies.

A més, amplia la renda criança de cent euros al mes per fill menor de 3 anys que només cobraven les mares treballadores a aquelles que estan en desocupació o que hagen cotitzat almenys un mes, una mesura que ja està en marxa des de gener.

La nova llei inclou un permís retribuït de cinc dies a l’any per a atendre un familiar fins a segon grau o un convivent i el dret a absentar-se per motius familiars urgents —en casos de malaltia o accident— fins a 4 dies retribuïts.