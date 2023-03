El risc d’incendis es duplica en quatre dècades en la zona mediterrània

El risc d’incendi forestal en la zona mediterrània s’ha duplicat en les últimes quatre dècades. Així ho afirma Samira Khodayar, directora del grup de Meteorologia del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), que insisteix en la necessitat d’adaptació a aquests nous escenaris provocats pels efectes de l’escalfament global. El canvi en les condicions atmosfèriques, més extremes i que incrementen l’aridificació del sòl, requereixen una gestió forestal també diferent.

La prevenció, assenyalava ahir, va permetre espaiar els períodes de temps sense grans desastres en les muntanyes valencianes, però l’èxode rural, l’abandó de cultius i el canvi en els usos forestals han convertit els terrenys forestals en autèntics “polvorins”. Per això cal introduir-hi modificacions; en cas contrari, les conseqüències seran “devastadores”, apuntava Khodayar. En qualsevol cas, remarca a Levante-EMV: “que el risc augmente no implica que ho faça la seua severitat”.

La veritat és que aquest mes de març la temperatura està sent de més de dos graus superior a la mitjana, amb vents de ponent que acreixen una sensació de calor més pròpia de l’època estival que de la primavera.

Registres més càlids

L’any 2022 ja va ser molt sec i la temperatura mitjana anual es va situar per primera vegada per damunt dels 15 °C, de manera que va superar 2017 i 2020, que havien sigut els més càlids. Només en 2005 i 2017 havia plogut menys que l’any passat. Octubre, novembre i desembre van registrar en el vessant mediterrani i Balears les temperatures més altes des de 1964. L’absència de pluja ha restat humitat a la vegetació, la qual cosa augmenta la càrrega de combustible forestal.

L’incendi originat a Villanueva de Viver dijous passat s’aprecia perfectament des de l’estratosfera. El satèl·lit europeu Sentinel 2 del Programa d’observació de la Terra de Copernicus comptabilitzava a última hora de la nit del diumenge 3.716 hectàrees afectades. L’extinció es va complicar per la difícil accessibilitat de la zona per a les tasques manuals, per la qual cosa es va haver de recórrer en gran manera als mitjans aeris.

L’animació duta a terme per Educació Forestal, prenent com a base els punts calents del satèl·lit, permet comparar l’abans i l’ara de la zona després del pas de les flames. Les imatges prèvies són les del dia 21 de març, amb el verd com a color dominant. Per contra, en les del diumenge, l’enclavament cremat apareix en fals marró-rogenc. El de Castelló es considera ja un gran incendi forestal en sobrepassar les 500 hectàrees.

El foc calcina des de dijous passat vora 4.000 hectàrees que el fort vent de ponent i la complicada orografia del terreny han agreujat. La por principal és que les flames penetren en el cor de la serra d’Espadà, un dels vint-i-dos parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Declarat el 29 de setembre de 1998, és el segon espai protegit més extens del territori, i ocupa 31.180 hectàrees. La serra d’Espadà es caracteritza per comptar amb un dels pocs afloraments de gres.