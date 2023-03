La meitat dels instituts valencians impartiran el nou batxillerat general

Vora 194 instituts dels 366 de la Comunitat impartiran el batxillerat general el curs que ve. Es tracta d’una modalitat intermèdia entre ciències i lletres per a estudiants (de 16 a 18 anys) que vulguen cursar carreres sociosanitàries com ara Psicologia, Sociologia o Periodisme, o no tinguen clar què estudiar, per exemple.

Així ho recull aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb l’ordre de Conselleria d’Educació per a implantar el nou batxillerat en tots els centres que ho han demanat. Aquesta nova opció es donarà en 74 instituts de les comarques d’Alacant, 30 de les de Castelló i 90 de la comarca de València. La llista de centres que impartiran aquesta nova modalitat pot consultar-se més avant en la notícia.

Educació ha acceptat el batxillerat general a tots els centres que el volien i que tenien més d’una unitat de Batxillerat. Així, el curs que ve només s’oferirà primer de Batxillerat i en 2024-25, el segon. Aquesta és una de les novetats que ja va anunciar el govern central a l’agost de l’any passat dins de la nova llei educativa (Lomloe).

Aquesta legislació preveu cinc tipus de Batxillerat davant dels tres anteriors. El d’arts es divideix en dos (un orientat a música i arts escèniques, i un altre a arts plàstiques). D’altra banda, el batxillerat general s’obri a mig camí entre el de ciències i lletres.

A més d’això, Conselleria d’Educació també oferirà en nou instituts més el batxillerat de música i arts escèniques; 3 a les comarques d’Alacant, un a Castelló i 5 a València. Aquests instituts se sumen als 32 que ja impartien aquesta mena d’ensenyament fins als 41 instituts en tot el territori.

L’aprovació d’aquest batxillerat es coneix des de finals de l’any 2021, però no s’ha concretat fins hui i iniciaran els ensenyaments en quasi 200 instituts al setembre. En el seu moment tant els directors com la federació d’estudiants van coincidir que es tractava d’una mesura molt positiva.

La Conselleria d’Educació (dirigida llavors per Vicent Marzà) també va aplaudir la nova modalitat, sobretot “per a bona part de l’alumnat de 16 anys que no té clar què vol estudiar” i que pot cursar una modalitat que no li tanca totes les portes.

Una altra novetat és la implantació d’una nova assignatura opcional en quart d’ESO anomenada “Formació i Orientació Personal i Professional”. La matèria està basada en disciplines com la psicologia i la sociologia, i s’enfocarà a ajudar a desenvolupar habilitats tant personals com una projecció professional.

La llista d’instituts que oferiran el batxillerat general es pot consultar ací:

Canvis en Batxillerat

El nou batxillerat també ha donat entrada a noves assignatures com les d’Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial, Cultura Audiovisual i Història de la Filosofia.

Les matèries comunes per als alumnes de totes les modalitats de 1r seran: Educació Física, Filosofia, Llengua Castellana i Literatura I i, en les comunitats on hi haja una altra llengua, Llengua Cooficial i Literatura I, i Llengua Estrangera II.

En el cas del segon curs, tots els adolescents hauran de cursar aquestes matèries: Història de la Filosofia, Història d’Espanya, Llengua Castellana i Literatura II i, en les comunitats amb una altra llengua, Llengua Cooficial i Literatura II, i Llengua Estrangera II.

A les novetats del Ministeri també se li afigen més hores d’Educació Física i la possibilitat de triar assignatures com ara Geografia i Història Valencianes, Cultura Jurídica i Democràtica o Projecte d’Investigació. En Cultura Jurídica i Democràtica es preveu explicar la Constitució, les estructures de l’Estat o les relacions laborals, així com unes altres com ara Comunicació Audiovisual o Projecte d’Investigació.

També va canviar l’assignatura de Filosofia, encara que la modificació correspon a les directrius estatals. Aquesta assignatura tornarà a ser obligatòria tant en primer com en segon, encara que en aquest últim curs s’impartisca sota el nom d’Història de la Filosofia. El nou currículum blinda que en les sessions d’anglés (amb tres hores setmanals) una hora a la setmana es dedique a la competència oral i que Religió no comptarà per a la nota mitjana.

Un altre dels canvis afectarà Educació Física. Aquesta assignatura tindrà en 1r de Batxillerat fins a tres hores setmanals (una hora més que fins ara i una hora més que el mínim fixat per la regulació estatal). Així mateix, en 2n de Batxiller passa de ser una assignatura voluntària de “lliure configuració autonòmica” sota el nom d’Educació Fisicoesportiva i Salut, i dues hores setmanals a ser una optativa més, amb quatre hores a la setmana i anomenada Activitat Física per a la Salut i el Desenvolupament Personal.