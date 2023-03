L’incendi s’empitjora pel vent i obliga a evacuar tres pobles més

La meteorologia va tornar a aliar-se ahir amb el foc per a portar a l’extrem el dispositiu que tracta d’extingir l’incendi de Villanueva de Viver que crema la comarca de l’Alt Millars. Malgrat la “finestra d’oportunitat” que suposava la nit del diumenge al dilluns, els forts vents d’ahir al costat de la baixa humitat relativa van reviscolar les flames i la virulència del foc, sense donar una treva.

Poc més tard de les 14 hores, el foc va saltar la carretera CV-195, que servia de tallafocs per a evitar l’avanç en direcció al Parc Natural de la Serra d’Espadà, un dels escenaris més desfavorables sobre la taula. Al mateix temps, les flames van arribar a les portes del municipi de Montán, on es van viure uns altres dels moments més crítics de la jornada per a tractar coste el que coste d’impedir que arribara als habitatges.

Una evolució desfavorable, per la qual cosa les autoritats van adoptar la decisió d’evacuar també Torralba del Pinar i els municipis de la comarca de l’Alt Palància Higueras i Pavías, fonamentalment pel risc que podia comportar el fum per als veïns. Un desallotjament que es va completar amb gran rapidesa en menys d’una hora i sense incidents, com va confirmar la consellera d’Interior, Gabriela Bravo, perquè ja n’estaven previnguts.

“Teníem clar que si l’incendi passava la carretera, com ha ocorregut, ens n’hauríem d’anar”, va valorar l’alcaldessa de Pavías, Mari Carmen Vives, i va afegir que es troben “molt pendents del foc des del dijous”. La major part dels evacuats van optar per allotjar-se en cases de familiars. D’altra banda, es va decretar el confinament de la localitat de Caudiel. El primer edil, Antonio Martínez, va destacar el compliment per part dels residents.

El núvol de cendra que ha format l’incendi forestal declarat a Villanueva de Viver des de dijous passat arribava ahir a la vesprada a València. El fum, produït per un foc que ja ha arrasat 4.300 hectàrees a les províncies de Terol i Castelló i que encara continua actiu, s’ha pogut apreciar des de Fira València després que el vent reactivara les flames en una zona crítica de l’incendi forestal.

“Han sigut moments molt crítics donada la proximitat de les flames al municipi de Montán. No obstant això, teníem allí mitjans terrestres preparats i s’ha pogut evitar que les flames afectaren cap habitatge. En incendi no ha entrat ni ha arribat a afectar cap habitatge. Tenim desplegats mitjans terrestres treballant en aquesta línia de contenció per a evitar que el foc avance cap a l’interior de la població”, assenyalava la consellera Gabriela Bravo.

Amb caràcter preventiu

“Donada la situació, i amb caràcter preventiu, s’ha pres la decisió d’evacuar els municipis d’Higueras, Pavías i Torralba del Pinar. Al mateix temps, s’ha decretat el confinament de Caudiel perquè la intensitat del fum pot provocar algun problema per a la salut. Per aquest motiu, s’ha demanat a la població que es quede a sa case”, explicava abans de l’últim comunicat.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va visitar ahir el post de comandament avançat de Barracas, des d’on es dirigeixen i coordinen les tasques d’extinció de l’incendi forestal que afecta l’Alt Millars. Allí, el cap de l’executiu central va anunciar que el Govern es compromet a “reconstruir” i “recuperar” les zones afectades quan el foc destructor quede extingit. Es va recordar del bestiar, les zones turístiques i els negocis i va asseverar que “les delegacions del Govern posaran els recursos necessaris perquè en el mínim termini possible donem respostes, estabilitat i garanties”.

A la seua arribada, Sánchez es va fondre en una abraçada amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a després saludar amb afecte els alcaldes, el president de la Diputació, José Martí, i altres autoritats del dispositiu d’Emergències. En la seua intervenció va tindre un record, el primer de tots, “per als que combaten l’incendi des de la primera línia”, va dir. Així, va agrair el lliurament als bombers i va tindre un record per als 14 efectius ferits lleus.

El president va fer referència a la influència del canvi climàtic en aquesta mena de desastres naturals. “Per desgràcia, comença a ser habitual el que abans no ho era. Estem al març, eixint de l’hivern i ens trobem davant d’una mena d’incendi propi de l’estiu”, va dir davant dels mitjans. “Aquesta emergència climàtica no és futura, sinó actual i urgent, i davant d’aquest problema no cap el negacionisme, ni ser neutral”, va reivindicar.

“El més important és que no hem de lamentar pèrdues de vides humanes. Encara amb l’incendi viu, hem de demanar precaució”, va assenyalar ahir a Barracas Sánchez, que també es va reunir amb responsables del Consorci Provincial de Bombers, els bombers forestals i la Guàrdia Civil per a ser informat sobre les característiques del foc i les conseqüències per a la població.

En referència al comandament únic que coordina les tasques d’extinció, Sánchez va destacar una “coordinació molt positiva” per a fer front a la catàstrofe natural.