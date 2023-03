Un xef de Xàtiva arriba a la final d'un dels concursos gastronòmics més importants d'Espanya

El xef xativí Aitor López Martínez, del restaurant Citrus del Tancat de l'hotel Tancat de Cordoniu, radicat a la platja de Cases d'Alcanar (Tarragona), ha sigut triat entre desenes d'inscrits per a la final del concurs internacional de gastronomia professional Chef Balfegó, que premia i reconeix els cuiners que millor preparen la tonyina roja.

Cinc finalistes de restaurants espanyols participaran en la 6a edició d'aquest prestigiós concurs gastronòmic, entre els quals n'hi ha d'establiments amb estreles Michelin com Atrio de Càceres. Amb ells competiran tres xefs procedents d'Alemanya, Itàlia i Portugal.

Un premi de 6.000 euros

La prova final es farà al restaurant de Le Cordon Bleu de Madrid la tardor d'aquest 2023, i el vencedor rebrà un premi de 6.000 euros i un viatge i estada professional al Japó per a conéixer més directament la gastronomia del país nipó. A més, aquest guardó difon la vida i obra dels seus premiats a través dels mitjans de comunicació professionals.

Aitor López es va formar a l'Escola d'Hostaleria de Castelló. Posteriorment va treballar al restaurant Mulan de Morella i al Tancat de Codorniu de Cases d'Alcanar. Sent cap de partida al restaurant Ricard Camarena de València, amb dues estreles Michelin, va ser convidat a dirigir el nou projecte del nou restaurant de l'hotel Tancat de Cocorniu, Citrus del Tancat, on desenvolupa un projecte gastronòmic molt centrat en els productes de la terra del Delta de l'Ebre. Des del seu inici ha rebut diversos premis i el seu desenvolupament professional no para de créixer.