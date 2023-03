Amics de la Murta recrimina a l’Ajuntament d’Alzira l’absència d’un pla específic contra incendis a la vall

L’associació Amics de la Murta ha recriminat a l’Ajuntament d’Alzira l’absència d’un pla de prevenció d’incendis específic per a la Murta, en un moment en el qual una part important del patrimoni natural valencià es perd per l’incendi originat a Villanueva de Viver. El consistori ja va aprovar, però, en 2018 un document protector sobre el paratge de la Murta i la Casella, que el col·lectiu pensa que és insuficient. Per això, ha instat les forces polítiques de la ciutat, que es troben en plena carrera electoral, a abordar les necessitats protectores del paratge natural en un context de canvi climàtic.

El seu president, Xavier Blasco, assenyala que dos elements patrimonials de la vall alzirenca es veuen afectats, especialment, pel canvi climàtic, que provoca “vents forts, pluges torrencials i temperatures altíssimes”. D’una banda, expressa el seu temor a la pèrdua del patrimoni natural que conformen la flora i fauna del paratge. “En aquests moments, la nostra vall segueix sense un pla de prevenció d’incendis específic, sense planificació a curt, mitjà i llarg termini de treballs de manteniment o neteja o sense un pla d’emergències i evacuació, cosa que fa que estiga desprotegit del foc”, indica. Encara que la veritat és que el paratge Murta-Casella ja compta amb un pla de protecció contra incendis, actiu des de fa cinc anys. D’altra banda, l’associació apel·la a la necessitat de salvaguardar també el patrimoni arquitectònic, amb especial èmfasi a la torre dels Coloms, “que compta amb un informe elaborat pels tècnics corresponents que la declara en risc màxim de col·lapse”, insisteix. Sobre aquest tema, assenyala la inversió econòmica prevista pel Consell, en els seus pressupostos participatius, pròxima al milió d’euros. Finalment, Amics de la Murta reafirma la necessitat de “crear una fundació municipal per a gestionar i finançar” el paratge i reclama als partits polítics d’Alzira, en precampanya electoral, el seu compromís per millorar la defensa i protecció de la vall i dels seus elements patrimonials.