El Consell prohibeix cremes agrícoles dos mesos abans per temor a més desastres

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha prohibit cremar les restes de cultius per a tractar d’evitar possibles incendis. Avança, així, les restriccions més d’un mes, perquè el període habitual era de l’1 de juny al 16 octubre. La forta calor d’aquests dies, l’enorme càrrega de combustible en les muntanyes i l’aridesa del sòl pel dèficit pluviomètric obliguen a avançar una mesura lògica, vistos els escenaris als quals estan conduint les complicades condicions meteorològiques.

La resolució de la Conselleria modifica, així, el període de crema de marges o l’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant l’ús del foc. “Ateses les especials condicions de perill d’incendis que estan afectant la Comunitat Valenciana, amb una absència acumulada de precipitacions, acompanyada d’elevades temperatures, i que no es preveuen canvis per als pròxims dies, s’estima que les condicions de perill són molt altes”, assenyala l’ordre per a justificar les limitacions que entraran en vigor una vegada que es publiquen en el DOGV.

A més, s’insisteix en l’“elevada disponibilitat de la vegetació forestal” per a ampliar el període de restricció de cremes agrícoles. El risc extrem d’aquests dies, després de tancar l’hivern climatològic més càlid dels últims anys i els registres ínfims de pluges, han portat a fer aquest pas després de cinc dies de foc sense control a l’Alt Millars.

En el document es deixa en suspens fins a nou dictamen “totes les accions recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s’estableix en aquesta resolució”. “Excepte aquelles previstes en els plans locals de crema amb regulació especial per al període entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran dur a terme en el període de restricció indicat al juny i a l’octubre, sempre que s’ajusten als requisits establits per a l’esmentada regulació especial”, recull l’ordre.

De manera extraordinària

Només per caràcter extraordinari i únicament per raons fitosanitàries, d’investigació o altres motius d’urgència degudament justificats que no en permeten l’ajornament es podran autoritzar cremes, sempre amb autorització de la direcció general competent en prevenció d’incendis forestals.

Navarro justifica la situació d’emergència climàtica per a adoptar noves mesures de prevenció, com ara avançar la prohibició de cremes agrícoles, “per tal que no patim més problemes”. “De fet, s’ha duplicat el nombre d’incendis respecte a l’any passat en aquest període. Estem en una situació de sequera prolongada que ens obliga a adoptar aquesta mena de mesures”, manifestava. Durant 2023 s’han produït ja 91 incendis forestals, una xifra que s’ha multiplicat per dos respecte a 2022 i les dades indiquen que l’estadística està 15 punts per damunt de la mitjana dels últims 10 anys. La prohibició es prolongarà fins a una nova resolució.