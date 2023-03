Els amants del formatge tenen la seua destinació ideal a Chelva

Els amants del formatge estan d’enhorabona. Una fira de formatge i maridatge està organitzant-se a Chelva, Quesalia, amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme i mantindre el seu impuls a la capital de la Serrania, que, per mitjà del formatge, la seua fabricació i tots els seus derivats, vol convertir-se també en referent d’aquest aliment.

L’Ajuntament vol atraure visitants al mateix temps que es divulga i s’estimula l’ocupació també en aquesta matèria, que ajuda a fixar la població en l’entorn rural. Serà el 21 i 22 de maig i aquesta és la segona fira que organitza el municipi.

A més de la degustació de tota mena de formatges variats, es podran comprar peces senceres o al tall, així com vi, oli, mel i productes de forns tradicionals de la zona.

De manera paral·lela, s’han organitzat una sèrie d’activitats com ara música en directe, visites guiades per la localitat, tallers infantils, ludoteca, tastos de diferents productes i xarrades i tallers per a persones que vulguen emprendre, a més de demostracions de cuina en directe.

El lloc on se celebrarà la Fira Quesalia serà la plaça Major, centre neuràlgic del conjunt històric declarat bé d’interés cultural en un entorn i paisatge declarat reserva de la biosfera per la UNESCO.