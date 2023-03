Ford promet recol·locar tots els empleats que isquen amb l’ERO a Almussafes

Ford i els sindicats fa setmanes que es troben immersos en la negociació d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que preveu 1.144 eixides —quasi un 20 % de la plantilla que té hui la planta d’Almussafes— i davant del qual la multinacional es nega de moment a rebaixar per davall dels 56 anys l’edat de prejubilació. Aquesta decisió es traduiria, ineludiblement, en una majoria d’eixides de gent jove —més barata d’indemnitzar— de la factoria, una realitat que la multinacional està acompanyant, durant les converses amb les centrals sindicals, amb la promesa de garantir una ocupació en un altre lloc per a tots aquells que hagen d’abandonar amb aquest expedient la fàbrica.

Segons ha pogut saber aquest diari, aquest ha sigut un dels assumptes que s’han tractat durant les reunions que hi ha hagut entre empresa i sindicats aquesta setmana. En concret, dilluns passat, la multinacional hauria indicat que, en l’últim expedient, el de 2021, aquesta taxa de recol·locació quasi va arribar al 90 % i que, en aquest nou procés, molt més nombrós, es comprometia a arribar al 100 %, un “jupetí salvavides” laboral clar, atés el volum alt d’eixides.

Proposta d’acord

Aquest compromís arriba tan sols uns dies abans que, divendres, la marca de l’oval presente als sindicats una primera proposta d’acord en la qual es perfilaran les condicions amb les quals volen fomentar les eixides voluntàries i les prejubilacions entre els empleats, un horitzó del qual no han avançat res encara.

Per això, en un comunicat, UGT —sindicat majoritari a la planta— va assegurar que, si l’empresa desitja “resoldre aquest enorme problema”, haurà de preveure en el pacte “una rebaixa en l’edat per a acollir-se als plans d’acompanyament cap a la jubilació als 54 i 53 anys”, a més de garantir que les eixides que es puguen produir tinguen de termini màxim el 31 de desembre —i no acabar l’expedient abans d’estiu, com seria la intenció de la companyia—, i que, si es produeixen baixes majoritàries entre els joves, s’oferisquen “unes quantitats d’indemnització prou atractives”.

Per la seua banda, des de STM-Intersindical es proposa, entre altres mesures, abaixar també l’edat de prejubilació, respectar l’antiguitat en aquestes “per a donar opció a qui més va fer per l’empresa”, elevar la quantitat de dies per any treballat o “reforçar les línies de producció amb més personal”.