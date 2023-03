L’últim tren ‘taronja’ passa per Belgrad

De nou lluny de la Fonteta, el València Basket afronta aquesta vesprada un partit decisiu de cara a mantindre les seues opcions d’entrar en el top 8 de l’Eurolliga, ja que, encara que està a una sola victòria de la huitena plaça del Cazoo Baskonia, també és cert que té per davant altres equips com el Milan, l’Anadolu Efes i el Zalgiris Kaunas, al qual s’enfrontaran precisament aquest divendres.

Una ocasió única per a reenganxar-se a la lluita pel play-off, però que obliga a reaccionar després de les dues últimes derrotes a domicili, sobretot a l’hora de recuperar les sensacions, especialment defensives.

I tot això en una pista en la qual els ‘taronja’ mai han guanyat en Eurolliga, encara que sí en les seues dues visites en l’Eurocopa. De fet, els ‘taronja’ s’enfronten a un rival al qual només han pogut guanyar una vegada en els huit partits precedents en aquest torneig i que s’ha mostrat fort a casa des de l’estrena de Facundo Campazzo amb l’equip blanc-i-roig en aquesta competició.

En el partit de la primera volta, va haver-hi victòria sèrbia per 75-77 a la Fonteta en un partit en el qual l’equip taronja no va encertar amb el tir per a guanyar.

El València Basket va viatjar ahir a Belgrad amb una convocatòria de tretze jugadors, inclosos Jaime Pradilla (que no està al 100 % després de la seua lesió al muscle esquerre, però que ja va disposar de minuts diumenge a Saragossa) i Kyle Alexander (que s’ha perdut els últims partits per un esquinç al turmell dret), amb la qual cosa les úniques baixes confirmades són Klemen Prepelic, Sam Van Rossom i Millán Jiménez.

Rival amb urgències

Si el València BC no té marge per a un altre entropessó, menys encara en té el seu rival de hui, ja que l’Estrela Roja apura les seues últimes opcions matemàtiques de classificar-se per al play-off i arriba a aquest partit amb un triomf menys que l’equip valencià, 13-17, en la 14a posició de l’Eurolliga. Des del debut de Campazzo en la màxima competició continental, s’ha fet fort a casa amb dos triomfs sòlids.