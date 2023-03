El ponent dona una treva decisiva d’hores per a frenar l’avanç del foc

“Estem davant d’unes hores decisives, fonamentals, per a frenar definitivament l’incendi. A partir de dijous tornen les altes temperatures i les fortes ratxes de vent. Hem d’aprofitar bé aquest dia i mig per a frenar l’avanç del foc”. Així d’explícit es mostrava ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la seua avaluació de l’incendi que, des de dijous, calcina més de 4.600 hectàrees. Als punts complicats dels dies previs se sumaven Fuente la Reina i Montán, segons Puig.

Hores més tard, la consellera Gabriela Bravo aportava un raig d’esperança després de cinc dies sense treva. “S’ha aconseguit reduir la flama molt”, explicava. “La meteorologia ens ha obert una finestra d’oportunitat”, comentava. Amb una humitat del 90 % durant la vesprada, que s’esperava mantindre durant tota la nit, Bravo apuntava que els mitjans i els drons de l’UME se centren ara a “anar desactivant tots els punts calents, evitar reproduccions i plantejar les actuacions”. Malgrat tot, insistia: “L’incendi continua actiu, encara segueix”.

“S’està tractant d’enfortir un front de protecció de la serra d’Espadà, un pulmó verd de gran valor”. Es tracta d’accelerar al màxim els treballs entre dimarts i dimecres, i també d’aquesta nit (per ahir), que serà quan més favorables seran les condicions meteorològiques.

La seguretat, fonamental

En l’última actualització d’ahir, l’incendi tenia 55 km de perímetre. Quant als veïns desallotjats, encara no s’ha decidit la seua situació. “L’objectiu fonamental és la seguretat, que cap persona n’isca ferida. És la gran prioritat. Sé que és una situació molt difícil per a les persones que fa dies que estan fora de casa, però hem d’optar per la cautela i la prudència”. “Si demà (per hui dimecres), finalment, s’aconseguira estabilitzar, es prendrien les decisions oportunes”, va remarcar Puig.

“El patrimoni natural ens fa mal en l’ànima, però el que no podem permetre és que hi haja cap desgràcia personal”, destacava Puig. A contrarellotge. Així treballa el dispositiu d’extinció de l’incendi de Villanueva de Viver per a intentar guanyar la carrera al foc abans que arribe demà el vent de ponent i es puguen reavivar les flames en els punts més crítics. La meteorologia, a diferència del que va ocórrer dilluns, es va unir ahir al bàndol dels efectius d’emergències i va facilitar-los la tasca amb la humitat i les brises. Va ajudar a arribar a aquest punt la tasca del mig miler d’efectius terrestres durant la nit.

Espai Xarxa Natura 2000

En la cara positiva, el Parc Natural de la Serra d’Espadà es mantenia intacte al tancament d’aquesta edició. Això sense oblidar que l’incendi sí que ha calcinat sòl d’alt valor ecològic pertanyent a la Xarxa Natura 2000. “No podem baixar la guàrdia”, va advertir Ximo Puig, en referència a les previsions per a demà, en un dels balanços des del lloc de comandament de Barracas, durant la sisena jornada des que es va començar a cremar l’Alt Millars.

Al voltant de 1.700 persones de Fuente la Reina, Puebla de Arenoso, Montanejos, Montán, Arañuel, Higueras, Pavías, Torralba i Villanueva de Viver, així com de les pedanies de Los Calpes, Los Cantos, La Monzona, La Alquería i La Artejuela romanen desallotjades de les seues cases com a mesura de prevenció. “La prioritat ara és garantir la seua seguretat”, va argumentar Puig, solidaritzant-se una vegada més amb tots ells.