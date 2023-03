València aplicarà un descompte en la factura de l’aigua a qui use els ecoparcs

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana de la ciutat de València, Sergi Campillo, ha informat hui sobre la campanya “Si ho tires on toca, et toca un descompte”, present en estacions de metro i de tramvia, centres comercials o autobusos de l’EMT interurbans. Una campanya que pretén incentivar l’ús dels ecoparcs de l’àrea metropolitana, amb descomptes de fins al 25 % en la taxa TAMER de la factura de la llum, ja que, ha afirmat Campillo, “hi ha una correlació clara entre el consum d’aigua i la producció de residus. Està comprovat estadísticament”.

Sergi Campillo ha explicat, en la seu de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), que “les polítiques de gestió de residus en els pròxims anys necessàriament han de dirigir-se cap a la identificació d’usuari. Ha de començar a deixar de ser anònima la generació de residus i hem de començar a bonificar i a premiar a aquelles persones d’aquelles famílies que ho fan bé”. Fins ara, tan sols hi havia 8.600 persones registrades en la base de dades dels ecoparcs de les més d’un milió que viuen en l’àrea metropolitana de València. Amb aquesta campanya, que durarà fins al 3 d’abril, es vol, per tant, impulsar que la gent s’hi registre.

Quin descompte et correspon

La taxa TAMER s’usa per a finançar el servei de tractament dels residus urbans de l’àrea. A aquells que comencen a ser usuaris recurrents dels ecoparcs, se li aplicaran, segons el seu consum anual d’aigua, descomptes de fins al 25 % en la taxa. Les persones o famílies que consumeixen de 50 a 66 m² d’aigua, que suposen al voltant del 50 % dels domiciliats de l’àrea, paguen 33 euros de taxa anualment, per la qual cosa se’ls descomptarà 8,25 €. De 65 a 90 m² d’aigua, es paguen 103 €, per la qual cosa recuperarien 25,75 €. De 90 a 195 m² de consum d’aigua, es paguen 119 € anualment. A aquestes persones els correspondran 29,75 € de descompte. Aquells que consumeixen de 195 a 260 m², paguen anualment 219 € de taxa TAMER (recuperen 54,75 €), i, a partir de 260 m², són 230 € anuals (descompte de 57,5 €).

Què es tira als ecoparcs

En les imatges de la campanya es poden trobar des de joguets fins a paellers. Són alguns d’aquells objectes que no acaben en els ecoparcs, malgrat que hauria de ser així. Als ecoparcs es porten objectes com ara mobles vells, aparells informàtics i electrònics, bateries, metalls, pneumàtics fora d’ús, olis de cuina, olis industrials, roba, cristalls, restes de poda, fustes, enderrocs, electrodomèstics, etc.

Tota la informació dels descomptes està en els codis QR de les imatges de les campanyes.