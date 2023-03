València tapona una possible confluència entre Podem i EU per al 28M

València és la terra de les flors, de la llum, del color i un dels motius pels quals Podem i Esquerra Unida encara no han segellat un pacte de confluència per a concórrer junts a les eleccions autonòmiques. No n’és l’únic, però les negociacions entre els morats i els esquerrans troben en el pacte al Cap i Casal un dels esculls més importants i en el qual, a més, apareix un convidat no esperat: Compromís.

Compromís, Podem i EU no aniran plegats a les eleccions autonòmiques. Aquesta porta es va tancar a mitjan gener. La mirada es va situar en una reedició d’Unides Podem (amb possibilitat d’un nou nom), en la qual s’està treballant des de febrer, però, després de mes i mig de converses, l’acord segueix sense tancar-se.

“S’està parlant, però amb discreció”, va assenyalar dijous passat el que s’albira com l’hipotètic candidat d’aquesta coalició, el vicepresident segon, Héctor Illueca, en línia amb les respostes que el partit morat reitera cada dia respecte a aquesta possible confluència. No obstant això, en els últims dies s’estan exhibint les discrepàncies.

I entre aquestes hi ha el problema amb les grans ciutats. Podem reclama que el pacte autonòmic s’extrapole a les tres capitals de província i Elx, els quatre municipis amb més població de la Comunitat Valenciana. EU, per la seua banda, apel·la a l’“autonomia municipal” que té cada col·lectiu i evita imposar un acord des de la direcció autonòmica a la resta d’ajuntaments, encara que són conscients que el resultat final ha de tindre una certa harmonia.

És ací on apareix el problema de València amb Compromís com a tercer element en l’equació. Mentre que les negociacions dels components d’Unides Podem avancen lentament i el calendari cada vegada estreny més (el límit per a presentar la coalició és el 14 d’abril, d’ací a tres setmanes), no ocorre el mateix entre EU i la coalició valencianista a la capital del Túria.

Segons fonts d’aquesta formació que a la ciutat encapçala Joan Ribó, les negociacions amb EU per a incorporar-hi algun representant a la seua llista “continuen vives” i “gaudeixen de bona salut”. És més, deixen oberta la porta a modificar la proposta del número 11 de la llista que va ser la que es va fixar en assemblea per a afegir-hi independents. Les picades d’ullet de Compromís són clars cap a EU, després que Podem rebutjara participar en la llista de Ribó. Una sintonia que des d’EU confirmen.

Els morats prefereixen mantindre distància en el flirteig entre Compromís i EU i les dificultats trobades a València ciutat per a segellar el pacte global. Fonts de Podem asseguren que negocien per a arribar a un acord de confluència autonòmic en paral·lel als equips de les grans ciutats, que tracten d’aconseguir un consens per a cada ciutat, encara que tots dos processos, que marxen de manera lineal, no són independents.

“No tindria sentit arribar a un acord autonòmic amb Esquerra Unida i anar en llistes que competisquen entre si en les grans ciutats”, assenyalen fonts de Podem. Aquesta seria la norma general, la qual cosa no impedeix que puga haver-hi alguna excepció, com insinuen també les mateixes fonts. Amb tot, el temps constreny i el 14 d’abril, dia límit per a presentar confluències, està cada vegada més a prop. L’amenaça de no superar la barrera del 5 % en cas d’anar en solitari pressiona les dues organitzacions a signar un acord que està en construcció des de febrer.

Un altre assumpte que irrita els contactes per als comicis autonòmics i municipals és el tema de Sumar. Mentre que Esquerra Unida ha donat el seu suport explícit a la vicepresidenta del Govern Yolanda Díaz amb la seua plataforma unitària a l’esquerra del PSOE, que es presentarà el diumenge 2 d’abril a Madrid, la negociació oberta entre la gallega i Podem també obri friccions en la federació valenciana, especialment en relació amb la figura de Díaz i com interactuarà amb Podem i Compromís durant la campanya, perquè la seua actitud podrà ser un pes més que equilibre la balança.

Mentre que Compromís s’apunta a Sumar (Ribó acudirà a l’acte de presentació ), Podem hi marca distàncies i espera a les conclusions de les negociacions obertes i en marxa entre la direcció nacional del partit i Yolanda Díaz.

Si Podem (i Podemos) hi donarà suport explícit diumenge és una cosa que no se sabrà fins a l’últim moment. “Esperem que Yolanda Díaz i Podem arribem a un acord polític que facilite que hi estiguem diumenge. La negociació és pública i la voluntat és arribar a un acord”, concreten fonts de la formació morada valenciana. Que Héctor Illueca i els seus acudisquen a la convocatòria de Sumar depén del fet que Belarra i companyia arriben a un consens amb la vicepresidenta Díaz.

Si preocupa a Podem l’acostament de Díaz a Compromís en terres valencianes de cara a les autonòmiques, fonts de la formació adverteixen la gallega que és vicepresidenta per Unides Podem “i ho serà fins al final de la legislatura”. “Sumar va dir fa mesos que no anava a participar en les autonòmiques i municipals, per la qual cosa això se’ns escapa. Això sí, sabent que Yolanda Díaz és vicepresidenta d’Unides Podem”.