Aielo restaura les escoles de la República per a resoldre les filtracions

Aielo de Malferit restaurarà les escoles de la República o escoles velles, un edifici municipal que alberga actualment tres importants espais que reben molts visitants: el Museu Nino Bravo, l’espai dedicat al mític cantant nascut en la localitat; el Museu de Ceràmica, amb la col·lecció d’Elvira Aparicio, i la Biblioteca Municipal. L’immoble presenta una sèrie de deficiències en la coberta, que han originat filtracions i goteres en alguns dels espais de l’edifici, que consta d’una sola altura amb tres cossos principals de més altura. El consistori ha licitat la restauració de la coberta, per a solucionar aquests problemes i oferir un millor servei en els dos museus i la biblioteca, una obra que compta amb un pressupost de licitació de 112.528 euros i un termini d’execució de 3 mesos. Per a afrontar la important inversió, l’Ajuntament disposa d’una subvenció del Pla d’inversions de la Diputació de València i la resta l’aporta el consistori de fons propis.

La coberta presenta una sèrie de problemes de filtracions pel pas dels anys, que han provocat el trencament de rajoles, així com el desplaçament de les teules, que afavorit l’aparició de nombroses goteres, sobretot en l’ala est de l’edifici, on se situa la biblioteca. Les goteres van aparéixer primer en aquestes dependències, fa vora huit anys, segons detalla la memòria del projecte de l’actuació prevista, però les solucions aportades en aquest temps no han funcionat i les goteres han augmentat, de manera que han afectat tot l’edifici i han arribat també a l’ala oest, on està el Museu Nino Bravo i la zona on se situa el Museu de Ceràmica Elvira Aparicio.

Els dos museus i la biblioteca fan una intensa activitat i reben nombroses persones, que urgeixen a una necessària actuació per a esmenar aquests problemes. La intervenció permetrà restaurar tota la coberta de l’edifici i substituir les rajoles trencades per altres similars, segons detalla el projecte. També es desmuntaran les teules, de manera que es recuperaran les que estiguen en bon estat, que tornaran a col·locar-se en la teulada. I s’impermeabilitzarà tot l’edifici. Una actuació que, segons ha explicat l’alcalde d’Aielo, Juan Rafael Espí, “s’executarà per fases per a entorpir gens ni mica l’activitat que es desenvolupa en l’edifici de les escoles velles”. El primer edil també ha confirmat que aquesta execució per fases “possibilitarà que no s’haja d’interrompre l’activitat dels dos museus i de la biblioteca, que no està previst que tanquen durant l’actuació, ja que es podrà treballar en l’obra des de l’exterior”. Juan Rafael Espí posa de manifest “la necessitat de l’obra, per a evitar les filtracions i posar fi als problemes de goteres”, i destacava que amb l’obra “s’impermeabilitzarà tota la coberta de l’edifici”.

El primer edil d’Aielo de Malferit ha indicat a aquest diari que l’obra ja estava prevista fa uns anys, “però la pandèmia va obligar a posposar-la”. I afegia que el projecte “ha sigut proposat ara per la ciutadania, que l’ha votat en els pressupostos participatius de 2023”. Amb la restauració de la coberta de les escoles velles, “millorarà la qualitat del servei dels espais públics municipals que es presten en l’edifici”.

Les escoles de la República o escoles velles d’Aielo de Malferit es van construir en 1930, any en què va començar l’ús de l’edifici com a escoles públiques. L’immoble està catalogat com a bé de rellevància local, amb la categoria d’espai etnològic d’interés local, dins del Catàleg de béns i espais protegits de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.