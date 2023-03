El Consell insta Manises a aportar els informes de la família vulnerable sense casa

A consultes d’aquest diari, des de la Direcció General d’Habitatge afirmen que va ser arran de llegir la notícia de Levante quan van conéixer aquesta doble situació d’emergència residencial, i per això aquest mateix dimecres han contactat amb l’Ajuntament de Manises perquè els facilite la informació oportuna.

Des de l’Administració autonòmica afirmen que “no ens ha entrat cap mena d’informe ni de petició ni per la situació dels inquilins ni per la dels propietaris, ja que la nostra unitat d’ajuda també atén les sol·licituds de compensació de lloguers impagats en situacions de vulnerabilitat, com sembla que és el cas a Manises, però ningú ha sol·licitat res, tampoc la família que va ser desnonada”, aclareix Pura Peris, directora general d’Emergència Residencial.

Peris. “Xirivella hauria d’haver tramitat abans la urgència residencial de María”

La Conselleria d’Habitatge està buscant una casa a Maria, els seus dos fills de 17 i 7 anys, el seu bebé de 8 mesos i la seua àvia de 78 anys que dilluns passat va ser desnonada del seu pis a Xirivella. Els afectats es troben de moment en un hostal d’Aldaia proporcionat per Creu Roja, però només hi poden romandre fins al dia 6, un temps insuficient per a trobar-li un habitatge i que es podria haver accelerat si l’Ajuntament de Xirivella haguera aprovat un decret d’urgència residencial quan va conéixer el llançament, fa un parell de mesos, i no aquest dilluns quan es va produir el desnonament. “Coneixíem la situació de María i estava en llista d’espera d’un habitatge, però no podem saltar-nos els criteris d’adjudicació sense tindre una necessitat urgent i aquesta és la que ha de donar el consistori, qui té les eines o per a concedir un habitatge del seu parc públic, o si no en disposa, sol·licitar d’urgència una solució residencial a l’EVHA”, assenyala la directora general d’Emergència Residencial, Pura Peris.

Peris afirma que fins a l’últim moment van intentar paralitzar el desnonament, sense èxit. “Enviem al jutjat una sol·licitud de paralització del llançament des de la Direcció General que no va ser admesa, també l’enviem al servei comú, i tampoc”, recorda. La directora adverteix que els temps en aquesta mena de casos són clau. “Nosaltres podem ajudar als advocats d’ofici sol·licitant un informe sobre el reconeixement dels Desca per a impedir que aquesta família isquera de casa, però es necessiten almenys cinc dies i no els vam tindre”, conclou.