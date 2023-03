La Generalitat amplia el bo de 250 euros al mes per al lloguer d'habitatges

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut aquest matí una reunió amb el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, sobre mesures d'ajuda a les famílies contra la inflació. En la reunió, es va acordar impulsar polítiques útils de primera necessitat. En aquest marc, s'han acordat dues noves accions, les dues en l'àmbit de l'habitatge.

D'una banda, estan les mesures per als inquilins més joves, i d'altra banda, per al conjunt dels propietaris, per la pujada de tipus en les hipoteques. La primera és el reforç del Bo Lloguer Jove. La Generalitat hi aportarà 30 milions extra de recursos propis. I se sumen als 22,8 que ja estaven previstos. "Amb aquest reforç, arribarem a 8.900 nous joves amb el suport de 250 euros al mes per al lloguer d'habitatges durant dos anys", asseguren fonts de la Generalitat.

Davant la pujada de l'euríbor

A més d'aquesta mesura, la Generalitat impulsarà una altra ajuda familiar extraordinària davant la pujada de l'euríbor. Aquest nou suport compensarà la pujada dels tipus en hipoteques a tipus variable per a habitatge habitual. Es destina a persones de rendes mitjanes i baixes. I serà una ajuda directa i única per hipoteca. La mesura es dirigeix als que més esforç dediquen al pagament de la hipoteca. En concret, a aquells als quals se'ls ha revisat la hipoteca des de l'1 d'abril de 2022, i els seus interessos han pujat més d'un 30 %.

Per a aquests casos, s'arbitren dos supòsits: una ajuda de 600 euros destinada a famílies amb ingressos de fins a 25.200 euros i que dediquen almenys el 40 % a la quota, i una ajuda de 300 euros destinada a famílies amb ingressos de fins a 33.600 euros i que dediquen almenys el 50 % a la hipoteca.

Hi haurà una ajuda de 600 euros destinada a famílies amb ingressos de fins a 25.200 euros i que dediquen almenys el 40 % a la quota de la hipoteca

En ambdós casos, la sol·licitud de l'ajuda començarà al maig. "Calculem que arribarà quasi a 30.000 famílies i amb una inversió pública de 18 milions. Aquesta mesura de suport serà compatible amb una iniciativa addicional. En uns dies (en la campanya de la renda), entrarà en vigor una deducció de fins a 100 € per a compensar la pujada d'interessos. Aquesta deducció es destina a rendes individuals de fins a 30.000 euros i les conjuntes de 47.000 euros.

Així les coses, el Consell activa un suport extra de 48 milions per a protegir el dret a l'habitatge. "Per a joves que inicien el seu projecte de vida i per a famílies treballadores que mereixen un extraordinari suport", asseguren aquestes mateixes fonts de la Generalitat.

La cistella de la compra

Aquestes mesures se sumen a la que va anunciar dilluns passat la Generalitat, en presència del sector del comerç i la distribució de la Comunitat Valenciana, per a destinar una ajuda de 90 euros destinada a famílies residents amb rendes inferiors als 21.000 euros anuals. Es tracta d'una targeta bancària prepagament que ajudarà a pal·liar les despeses de la cistella de la compra i que podrà ser emprada per a adquirir aliments en qualsevol establiment situat en l'autonomia, sense importar que es tracte d'un xicotet comerç o d'un gran supermercat. Tindrà un impacte de 48 milions per a les arques públiques del Consell i d'1 milió per al conjunt del sector dels supermercats, hipermercats i petits comerços.